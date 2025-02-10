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Россия не будет вмешиваться в выборы в Молдавии, заявил посол Озеров - РИА Новости, 10.02.2025
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13:31 10.02.2025 (обновлено: 13:32 10.02.2025)
https://ria.ru/20250210/vybory-1998394025.html
Россия не будет вмешиваться в выборы в Молдавии, заявил посол Озеров
Россия не будет вмешиваться в выборы в Молдавии, заявил посол Озеров - РИА Новости, 10.02.2025
Россия не будет вмешиваться в выборы в Молдавии, заявил посол Озеров
Россия не вмешивается и не собирается вмешиваться в предстоящие в 2025 году парламентские выборы в Молдавии, заявил РИА Новости посол РФ в республике Олег... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T13:31:00+03:00
2025-02-10T13:32:00+03:00
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молдавия
олег озеров
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КИШИНЕВ, 10 фев - РИА Новости. Россия не вмешивается и не собирается вмешиваться в предстоящие в 2025 году парламентские выборы в Молдавии, заявил РИА Новости посол РФ в республике Олег Озеров."Мы никоим образом не вмешиваемся и не намерены вмешиваться в этот процесс. Это дело самого молдавского народа, это дело самих молдавских избирателей", - отметил Озеров.По его словам, обвинения в адрес России во "вмешательстве" в избирательные процессы - это общая установка европейских чиновников, или так называемого коллективного Запада. "Не разговаривать с Россией, не вести с ней диалог, диктовать ей нечто и обвинять во всех грехах. Я думаю, что эта политика уже сейчас зашла в тупик, и она никакого результата не дала западным державам, а главное, что она абсолютно безосновательна", - подчеркнул посол.Озеров привел пример соседней Румынии, в которой, по его словам, было поднято много шума из-за тех рейтингов и того количества голосов, которые получил Кэлин Джеорджеску - независимый кандидат, лидировавший в первом туре выборов президента, итоги которых впоследствии Конституционный суд Румынии аннулировал. "Потом говорилось, что якобы Россия вмешалась, потом выяснилось, что Россия никоим образом не вмешивалась, что это были чисто внутренние процессы", - отметил российский посол.Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.Парламентские выборы в Молдавии проходят раз в четыре года. Следующие должны состоятся во второй половине 2025 года.
https://ria.ru/20250210/moldaviya-1998391506.html
https://ria.ru/20250204/partija-1997308431.html
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россия, молдавия, олег озеров, кэлин джеорджеску, румыния, майя санду, в мире
Россия, Молдавия, Олег Озеров, Кэлин Джеорджеску, Румыния, Майя Санду, В мире
Россия не будет вмешиваться в выборы в Молдавии, заявил посол Озеров

Посол Озеров: Россия не вмешивается и не собирается в выборы в Молдавии

© Sputnik / Мирослав Ротарь | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии
Флаги Молдавии - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
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КИШИНЕВ, 10 фев - РИА Новости. Россия не вмешивается и не собирается вмешиваться в предстоящие в 2025 году парламентские выборы в Молдавии, заявил РИА Новости посол РФ в республике Олег Озеров.
"Мы никоим образом не вмешиваемся и не намерены вмешиваться в этот процесс. Это дело самого молдавского народа, это дело самих молдавских избирателей", - отметил Озеров.
Прохожие у здания правительства Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
Россия надеется на нормализацию отношений с Молдавией, заявил посол Озеров
Вчера, 13:21
По его словам, обвинения в адрес России во "вмешательстве" в избирательные процессы - это общая установка европейских чиновников, или так называемого коллективного Запада. "Не разговаривать с Россией, не вести с ней диалог, диктовать ей нечто и обвинять во всех грехах. Я думаю, что эта политика уже сейчас зашла в тупик, и она никакого результата не дала западным державам, а главное, что она абсолютно безосновательна", - подчеркнул посол.
Озеров привел пример соседней Румынии, в которой, по его словам, было поднято много шума из-за тех рейтингов и того количества голосов, которые получил Кэлин Джеорджеску - независимый кандидат, лидировавший в первом туре выборов президента, итоги которых впоследствии Конституционный суд Румынии аннулировал. "Потом говорилось, что якобы Россия вмешалась, потом выяснилось, что Россия никоим образом не вмешивалась, что это были чисто внутренние процессы", - отметил российский посол.
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
В Молдавии потребовали от властей аннулировать санкции против России
4 февраля, 14:03
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
Парламентские выборы в Молдавии проходят раз в четыре года. Следующие должны состоятся во второй половине 2025 года.
Посол РФ в Молдавии Олег Озеров - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
Посол России в Молдавии назвал минувший год испытанием для Русского мира
28 декабря 2024, 15:06
 
РоссияМолдавияОлег ОзеровКэлин ДжеорджескуРумынияМайя СандуВ мире
 
 
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