https://ria.ru/20250210/vuchich-1998506766.html

Вучич выяснил, сколько денег вложили в его свержение из-за рубежа

Вучич выяснил, сколько денег вложили в его свержение из-за рубежа - РИА Новости, 10.02.2025

Вучич выяснил, сколько денег вложили в его свержение из-за рубежа

Президент Сербии Александр Вучич в эфире TV Pink заявил, что в свержение нынешних сербских властей из-за границы за 10 лет было вложено 3 миллиарда евро. РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T22:15:00+03:00

2025-02-10T22:15:00+03:00

2025-02-10T22:17:00+03:00

в мире

сербия

белград (город)

хорватия

александр вучич

милош вучевич

ивица дачич

белградский университет

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155581/08/1555810880_0:0:3098:1743_1920x0_80_0_0_ecffe738025bb61a59436546762e1db7.jpg

БЕЛГРАД, 10 фев - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич в эфире TV Pink заявил, что в свержение нынешних сербских властей из-за границы за 10 лет было вложено 3 миллиарда евро. Власти Сербии ранее высказывали мнение, что цель протестующих с ноября студентов с примкнувшими аграриями, пенсионерами и другими гражданами - свержение правительства и президента, а за их действиями стоят финансируемые Западом СМИ и организации. Как отметил Вучич в январе, в свержение нынешней власти Сербии за четыре года из-за границы было вложено около миллиарда евро, в декабре он называл сумму около 450 тысяч евро. "Я буквально поражен, выясняется, сколько денег вложено в мое свержение. Думал, что из-за границы вложили в последние 10 лет 1,5 миллиарда, а когда начал считать, получилось 3 миллиарда евро. Например, некий фонд "Траг" получил 28 миллионов евро, вы когда-нибудь слышали о нем?" - завил сербский лидер.По его мнению, деньги в смену нынешней власти в Сербии вкладывались из-за границы из-за самостоятельной и независимой политики официального Белграда и чтобы нарушить позицию Сербии на международной арене и "навсегда оставить ее позади Хорватии, Болгарии и Словении". "Они должны играть как в кукольном театре, чтобы только их речи слушали и слышали. Непослушные должны быть убраны. Поэтому у нас протесты были по семь месяцев в году. Они еще удивляются, что еще не конец, а я вам скажу - не будет кровавых революций", - подчеркнул Вучич. Ректорат Белградского университета ранее отказался от приглашения президента Александра Вучича начать 5 февраля диалог на фоне массовых протестов студентов и преподавателей. Учащиеся вузов провели совместно с преподавателями государственного университета обвинили власти страны в невыполнении их требований. Студенты на протестах неоднократно настаивали. что обращаются со своими требованиями не к главе государства, а к прокуратуре и другим органам. Антиправительственные протесты студентов и оппозиции проходят в Сербии с ноября 2024 года. Поводом для них послужила гибель 15 человек при обрушении бетонного козырька на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября. Протестующие блокировали работу многих высших учебных заведений, почти ежедневно перекрывают дороги и транспортные развязки, хотя и не устраивают крупных беспорядков. В числе их требований - публикация полной документации по реконструкции железнодорожного вокзала в Нови-Саде, освобождение от преследования законом всех ранее задержанных на акциях протеста, а также уголовное преследование всех нападавших на студентов в ходе протестов. Власти постепенно выполняли эти условия. В частности, в открытый доступ было выложено более 16 тысяч документов по реконструкции вокзала в Нови-Саде. Вучич помиловал 13 участников протестов, которых обвиняли по уголовным статьям, минфин Сербии сообщил о выделении дополнительного финансирования государственным вузам. При этом руководство страны призывает оппозиционные силы к диалогу, но этот призыв остается без ответа. Президент Сербии в ночь на 1 февраля заявил, что массовые протесты студентов и оппозиции, проходящие с ноября, связаны с прямой попыткой иностранных спецслужб разрушить страну. На фоне массовых протестов глава правительства Сербии Милош Вучевич 28 января подал в отставку. Ранее свой пост также оставили министр строительства Горан Весич и ряд других чиновников. Вучич заявлял, что решение о проведении внеочередных парламентских выборов или формировании нового состава правительства без роспуска парламента и выборов будет принято в течение десяти дней после консультаций с партиями. Он также уточнил, что лидер крупнейшей партии - партнера правящей Сербской прогрессивной партии (СПП), глава Социалистической партии Сербии (СПС), первый вице-премьер Ивица Дачич уже высказался против проведения внеочередных парламентских выборов, но если они состоятся, то по закону это будет через 75 дней, "где-то в апреле". Согласно сербскому законодательству, Скупщина (парламент) на ближайшем заседании должна констатировать отставку премьера. После этого начинается срок в 30 дней, в рамках которого президент может предложить нового носителя мандата на формирование правительства для утверждения его и кандидатов в министры и их программы парламентом. Если этого не произойдет, президент распускает парламент и устанавливает срок новых выборов не позднее 60 дней от назначения даты их проведения.

https://ria.ru/20250201/vuchich-1996740143.html

https://ria.ru/20250114/lavrov-1993617472.html

https://ria.ru/20250119/serbiya-1994417800.html

сербия

белград (город)

хорватия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сербия, белград (город), хорватия, александр вучич, милош вучевич, ивица дачич, белградский университет, сербская прогрессивная партия (спп), союз правых сил