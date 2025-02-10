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В Белгородской области при атаке дрона ВСУ пострадал водитель - РИА Новости, 10.02.2025
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19:15 10.02.2025 (обновлено: 19:18 10.02.2025)
https://ria.ru/20250210/vsu-1998488174.html
В Белгородской области при атаке дрона ВСУ пострадал водитель
В Белгородской области при атаке дрона ВСУ пострадал водитель - РИА Новости, 10.02.2025
В Белгородской области при атаке дрона ВСУ пострадал водитель
Водитель автомобиля пострадал в результате атаки украинского дрона в селе Кукуевка Валуйского округа Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T19:15:00+03:00
2025-02-10T19:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
белгородский район
вячеслав гладков
россия
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 10 фев - РИА Новости. Водитель автомобиля пострадал в результате атаки украинского дрона в селе Кукуевка Валуйского округа Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."В селе Кукуевка Валуйского округа беспилотник ударил по автомобилю. Ранен водитель. Пострадавший с баротравмой бригадой СМП доставлен в Валуйскую ЦРБ. Вся необходимая помощь оказывается. Транспортное средство повреждено", - написал Гладков в Telegram-канале.Губернатор добавил, что в Грайворонском округе в селе Замостье FPV-дрон атаковал жилой дом, также повреждён рядом стоящий автомобиль. В селе Нечаевка Белгородского района в результате атаки беспилотника повреждено складское помещение сельхозпредприятия."Село Борисовка Волоконовского района повторно атаковано дроном. В результате его детонации в частном доме выбиты окна, посечены кровля, фасад и легковой автомобиль. В соседних домах повреждены фасады, ворота и надворная постройка. Кроме того, есть локальные повреждения на линии электропередачи — жители одной улицы временно остаются без света", - уточнил Гладков.
https://ria.ru/20250210/vsu-1998482013.html
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происшествия, белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Россия, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области при атаке дрона ВСУ пострадал водитель

В селе Кукуевка Белгородской области при атаке дрона ВСУ пострадал водитель

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 10 фев - РИА Новости. Водитель автомобиля пострадал в результате атаки украинского дрона в селе Кукуевка Валуйского округа Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"В селе Кукуевка Валуйского округа беспилотник ударил по автомобилю. Ранен водитель. Пострадавший с баротравмой бригадой СМП доставлен в Валуйскую ЦРБ. Вся необходимая помощь оказывается. Транспортное средство повреждено", - написал Гладков в Telegram-канале.
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Губернатор добавил, что в Грайворонском округе в селе Замостье FPV-дрон атаковал жилой дом, также повреждён рядом стоящий автомобиль. В селе Нечаевка Белгородского района в результате атаки беспилотника повреждено складское помещение сельхозпредприятия.
"Село Борисовка Волоконовского района повторно атаковано дроном. В результате его детонации в частном доме выбиты окна, посечены кровля, фасад и легковой автомобиль. В соседних домах повреждены фасады, ворота и надворная постройка. Кроме того, есть локальные повреждения на линии электропередачи — жители одной улицы временно остаются без света", - уточнил Гладков.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьБелгородский районВячеслав ГладковРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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