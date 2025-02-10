https://ria.ru/20250210/vsu-1998482013.html

Украинские войска нанесли удар по центру Новой Каховки

Украинские войска нанесли удар по центру Новой Каховки - РИА Новости, 10.02.2025

Украинские войска нанесли удар по центру Новой Каховки

Украинские войска нанесли удар по центральному рынку Новой Каховки в Херсонской области, сообщил глава администрации городского округа Виталий Гура в... РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T18:32:00+03:00

2025-02-10T18:32:00+03:00

2025-02-10T18:49:00+03:00

специальная военная операция на украине

новая каховка

херсонская область

россия

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев — РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по центральному рынку Новой Каховки в Херсонской области, сообщил глава администрации городского округа Виталий Гура в Telegram-канале."Киевский режим вновь обстрелял городской округ Новая Каховка. Со стороны ВСУ в результате обстрела в городе Новой Каховке, на территории центрального городского рынка <...> поврежден газопровод", — написал он.По словам Гуры, аварийная бригада уже устранила все повреждения. Под обстрел попали в том числе сотрудники "Облводоканала": в это время они вели ремонтные работы. "У автомобиля выбиты стекла и повреждена бочка для откачки воды. Обошлось без жертв и пострадавших", — подчеркнул глава администрации городского округа. Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Область вошла в состав страны по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Сейчас под контролем России находится примерно 75 процентов Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать российские регионы. Чаще всех под ударами оказываются приграничные области — Белгородская, Курская, Брянская, а также Крым.

https://ria.ru/20250210/vsu-1998474970.html

https://ria.ru/20250210/gorlovka-1998464304.html

новая каховка

херсонская область

россия

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новая каховка, херсонская область , россия, вооруженные силы украины