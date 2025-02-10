https://ria.ru/20250210/vsu-1998474970.html
ВСУ дважды в понедельник пытались атаковать Энергодар
ВСУ дважды в понедельник пытались атаковать Энергодар - РИА Новости, 10.02.2025
ВСУ дважды в понедельник пытались атаковать Энергодар
ВСУ в понедельник дважды пытались атаковать город-спутник Запорожской АЭС Энергодар, пострадавших и возгораний нет, сообщил врио главы администрации города... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T18:03:00+03:00
2025-02-10T18:03:00+03:00
2025-02-10T18:18:00+03:00
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. ВСУ в понедельник дважды пытались атаковать город-спутник Запорожской АЭС Энергодар, пострадавших и возгораний нет, сообщил врио главы администрации города Максим Пухов.Девятого февраля украинские войска предприняли четыре попытки атаковать Энергодар с помощью дронов-камикадзе."ВСУ не прекращают террористические атаки на Энергодар. За сегодняшний день зафиксированы две попытки ВСУ атаковать город. Пострадавших и возгораний нет", - написал он в Telegram-канале.
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энергодар, запорожская область, вооруженные силы украины, запорожская аэс
Специальная военная операция на Украине, Энергодар, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Запорожская АЭС
ВСУ дважды в понедельник пытались атаковать Энергодар
ВСУ дважды в понедельник пытались атаковать Энергодар, пострадавших нет