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ВСУ дважды в понедельник пытались атаковать Энергодар - РИА Новости, 10.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:03 10.02.2025 (обновлено: 18:18 10.02.2025)
https://ria.ru/20250210/vsu-1998474970.html
ВСУ дважды в понедельник пытались атаковать Энергодар
ВСУ дважды в понедельник пытались атаковать Энергодар - РИА Новости, 10.02.2025
ВСУ дважды в понедельник пытались атаковать Энергодар
ВСУ в понедельник дважды пытались атаковать город-спутник Запорожской АЭС Энергодар, пострадавших и возгораний нет, сообщил врио главы администрации города... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T18:03:00+03:00
2025-02-10T18:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
энергодар
запорожская область
вооруженные силы украины
запорожская аэс
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. ВСУ в понедельник дважды пытались атаковать город-спутник Запорожской АЭС Энергодар, пострадавших и возгораний нет, сообщил врио главы администрации города Максим Пухов.Девятого февраля украинские войска предприняли четыре попытки атаковать Энергодар с помощью дронов-камикадзе."ВСУ не прекращают террористические атаки на Энергодар. За сегодняшний день зафиксированы две попытки ВСУ атаковать город. Пострадавших и возгораний нет", - написал он в Telegram-канале.
https://ria.ru/20250210/ukraina-1998472930.html
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энергодар, запорожская область, вооруженные силы украины, запорожская аэс
Специальная военная операция на Украине, Энергодар, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Запорожская АЭС
ВСУ дважды в понедельник пытались атаковать Энергодар

ВСУ дважды в понедельник пытались атаковать Энергодар, пострадавших нет

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСтела на въезде в Энергодар
Стела на въезде в Энергодар - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Стела на въезде в Энергодар. Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. ВСУ в понедельник дважды пытались атаковать город-спутник Запорожской АЭС Энергодар, пострадавших и возгораний нет, сообщил врио главы администрации города Максим Пухов.
Девятого февраля украинские войска предприняли четыре попытки атаковать Энергодар с помощью дронов-камикадзе.
"ВСУ не прекращают террористические атаки на Энергодар. За сегодняшний день зафиксированы две попытки ВСУ атаковать город. Пострадавших и возгораний нет", - написал он в Telegram-канале.
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Специальная военная операция на УкраинеЭнергодарЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныЗапорожская АЭС
 
 
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