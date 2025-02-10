https://ria.ru/20250210/vsu-1998473350.html
ВСУ в понедельник дважды пытались атаковать Энергодар
ВСУ в понедельник дважды пытались атаковать Энергодар - РИА Новости, 10.02.2025
ВСУ в понедельник дважды пытались атаковать Энергодар
ВСУ в понедельник дважды пытались атаковать город-спутник Запорожской АЭС Энергодар, пострадавших и возгораний нет, сообщил врио главы администрации города... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T17:58:00+03:00
2025-02-10T17:58:00+03:00
2025-02-10T17:58:00+03:00
энергодар
вооруженные силы украины
запорожская аэс
происшествия
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. ВСУ в понедельник дважды пытались атаковать город-спутник Запорожской АЭС Энергодар, пострадавших и возгораний нет, сообщил врио главы администрации города Максим Пухов. Девятого февраля украинские войска предприняли четыре попытки атаковать Энергодар с помощью дронов-камикадзе. "ВСУ не прекращают террористические атаки на Энергодар. За сегодняшний день зафиксированы две попытки ВСУ атаковать город. Пострадавших и возгораний нет", - написал
https://ria.ru/20250210/sk-1998422576.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
энергодар, вооруженные силы украины, запорожская аэс, происшествия
Энергодар, Вооруженные силы Украины, Запорожская АЭС, Происшествия
ВСУ в понедельник дважды пытались атаковать Энергодар
ВСУ в понедельник дважды пытались атаковать Энергодар, пострадавших нет