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ВСУ в понедельник дважды пытались атаковать Энергодар - РИА Новости, 10.02.2025
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17:58 10.02.2025
https://ria.ru/20250210/vsu-1998473350.html
ВСУ в понедельник дважды пытались атаковать Энергодар
ВСУ в понедельник дважды пытались атаковать Энергодар - РИА Новости, 10.02.2025
ВСУ в понедельник дважды пытались атаковать Энергодар
ВСУ в понедельник дважды пытались атаковать город-спутник Запорожской АЭС Энергодар, пострадавших и возгораний нет, сообщил врио главы администрации города... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T17:58:00+03:00
2025-02-10T17:58:00+03:00
энергодар
вооруженные силы украины
запорожская аэс
происшествия
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. ВСУ в понедельник дважды пытались атаковать город-спутник Запорожской АЭС Энергодар, пострадавших и возгораний нет, сообщил врио главы администрации города Максим Пухов. Девятого февраля украинские войска предприняли четыре попытки атаковать Энергодар с помощью дронов-камикадзе. "ВСУ не прекращают террористические атаки на Энергодар. За сегодняшний день зафиксированы две попытки ВСУ атаковать город. Пострадавших и возгораний нет", - написал
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энергодар, вооруженные силы украины, запорожская аэс, происшествия
Энергодар, Вооруженные силы Украины, Запорожская АЭС, Происшествия
ВСУ в понедельник дважды пытались атаковать Энергодар

ВСУ в понедельник дважды пытались атаковать Энергодар, пострадавших нет

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. ВСУ в понедельник дважды пытались атаковать город-спутник Запорожской АЭС Энергодар, пострадавших и возгораний нет, сообщил врио главы администрации города Максим Пухов.
Девятого февраля украинские войска предприняли четыре попытки атаковать Энергодар с помощью дронов-камикадзе.
"ВСУ не прекращают террористические атаки на Энергодар. За сегодняшний день зафиксированы две попытки ВСУ атаковать город. Пострадавших и возгораний нет", - написал
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ЭнергодарВооруженные силы УкраиныЗапорожская АЭСПроисшествия
 
 
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