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Дроны ВСУ атаковали четыре населенных пункта в Белгородской области
Дроны ВСУ атаковали четыре населенных пункта в Белгородской области - РИА Новости, 10.02.2025
Дроны ВСУ атаковали четыре населенных пункта в Белгородской области
Украинские беспилотники атаковали четыре населенных пункта в двух приграничных районах Белгородской области, предварительно, никто не пострадал, сообщил... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T16:36:00+03:00
2025-02-10T16:36:00+03:00
2025-02-10T16:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
белгородский район
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БЕЛГОРОД, 10 фев - РИА Новости. Украинские беспилотники атаковали четыре населенных пункта в двух приграничных районах Белгородской области, предварительно, никто не пострадал, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "Беспилотники ВСУ продолжают наносить удары по нашей территории. Предварительно, обошлось без пострадавших. В Волоконовском районе в селе Борисовка два дрона ударили по территории социального объекта — в здании выбиты окна, перебит газопровод — утечка газа устранена. Второй дрон атаковал припаркованный автобус", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что в хуторе Плотвянка беспилотник сбросил взрывное устройство на территорию частного домовладения. В Белгородском районе в селе Красная Нива в результате атаки FPV-дрона пробита кровля надворной постройки. В селе Толоконное еще один беспилотник атаковал территорию фермерского хозяйства - выбиты окна хозпостройки, посечены осколками 3 единицы сельхозтехники и "Газель". Кроме того, огнём уничтожен легковой автомобиль, уточнил глава области.
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Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Россия
Дроны ВСУ атаковали четыре населенных пункта в Белгородской области
Гладков: БПЛА ВСУ атаковали четыре населенных пункта в Белгородской области