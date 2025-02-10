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Дроны ВСУ атаковали четыре населенных пункта в Белгородской области - РИА Новости, 10.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
16:36 10.02.2025
https://ria.ru/20250210/vsu-1998451412.html
Дроны ВСУ атаковали четыре населенных пункта в Белгородской области
Дроны ВСУ атаковали четыре населенных пункта в Белгородской области - РИА Новости, 10.02.2025
Дроны ВСУ атаковали четыре населенных пункта в Белгородской области
Украинские беспилотники атаковали четыре населенных пункта в двух приграничных районах Белгородской области, предварительно, никто не пострадал, сообщил... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T16:36:00+03:00
2025-02-10T16:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
белгородский район
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
россия
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БЕЛГОРОД, 10 фев - РИА Новости. Украинские беспилотники атаковали четыре населенных пункта в двух приграничных районах Белгородской области, предварительно, никто не пострадал, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "Беспилотники ВСУ продолжают наносить удары по нашей территории. Предварительно, обошлось без пострадавших. В Волоконовском районе в селе Борисовка два дрона ударили по территории социального объекта — в здании выбиты окна, перебит газопровод — утечка газа устранена. Второй дрон атаковал припаркованный автобус", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что в хуторе Плотвянка беспилотник сбросил взрывное устройство на территорию частного домовладения. В Белгородском районе в селе Красная Нива в результате атаки FPV-дрона пробита кровля надворной постройки. В селе Толоконное еще один беспилотник атаковал территорию фермерского хозяйства - выбиты окна хозпостройки, посечены осколками 3 единицы сельхозтехники и "Газель". Кроме того, огнём уничтожен легковой автомобиль, уточнил глава области.
https://ria.ru/20250210/vsu-1998437257.html
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белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Россия
Дроны ВСУ атаковали четыре населенных пункта в Белгородской области

Гладков: БПЛА ВСУ атаковали четыре населенных пункта в Белгородской области

© РИА Новости | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
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БЕЛГОРОД, 10 фев - РИА Новости. Украинские беспилотники атаковали четыре населенных пункта в двух приграничных районах Белгородской области, предварительно, никто не пострадал, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Беспилотники ВСУ продолжают наносить удары по нашей территории. Предварительно, обошлось без пострадавших. В Волоконовском районе в селе Борисовка два дрона ударили по территории социального объекта — в здании выбиты окна, перебит газопровод — утечка газа устранена. Второй дрон атаковал припаркованный автобус", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в хуторе Плотвянка беспилотник сбросил взрывное устройство на территорию частного домовладения. В Белгородском районе в селе Красная Нива в результате атаки FPV-дрона пробита кровля надворной постройки. В селе Толоконное еще один беспилотник атаковал территорию фермерского хозяйства - выбиты окна хозпостройки, посечены осколками 3 единицы сельхозтехники и "Газель". Кроме того, огнём уничтожен легковой автомобиль, уточнил глава области.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьБелгородский районВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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