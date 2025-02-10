https://ria.ru/20250210/vsu-1998451412.html

Дроны ВСУ атаковали четыре населенных пункта в Белгородской области

Дроны ВСУ атаковали четыре населенных пункта в Белгородской области - РИА Новости, 10.02.2025

Дроны ВСУ атаковали четыре населенных пункта в Белгородской области

Украинские беспилотники атаковали четыре населенных пункта в двух приграничных районах Белгородской области, предварительно, никто не пострадал, сообщил... РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T16:36:00+03:00

2025-02-10T16:36:00+03:00

2025-02-10T16:36:00+03:00

специальная военная операция на украине

белгородская область

белгородский район

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152101/56/1521015604_0:151:3106:1898_1920x0_80_0_0_ec83374895e1534924bfb49d75208b32.jpg

БЕЛГОРОД, 10 фев - РИА Новости. Украинские беспилотники атаковали четыре населенных пункта в двух приграничных районах Белгородской области, предварительно, никто не пострадал, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "Беспилотники ВСУ продолжают наносить удары по нашей территории. Предварительно, обошлось без пострадавших. В Волоконовском районе в селе Борисовка два дрона ударили по территории социального объекта — в здании выбиты окна, перебит газопровод — утечка газа устранена. Второй дрон атаковал припаркованный автобус", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что в хуторе Плотвянка беспилотник сбросил взрывное устройство на территорию частного домовладения. В Белгородском районе в селе Красная Нива в результате атаки FPV-дрона пробита кровля надворной постройки. В селе Толоконное еще один беспилотник атаковал территорию фермерского хозяйства - выбиты окна хозпостройки, посечены осколками 3 единицы сельхозтехники и "Газель". Кроме того, огнём уничтожен легковой автомобиль, уточнил глава области.

https://ria.ru/20250210/vsu-1998437257.html

белгородская область

белгородский район

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, россия