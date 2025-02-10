https://ria.ru/20250210/vsu-1998437257.html

Кадыров сообщил о новой попытке ВСУ атаковать машину чеченского командира

Кадыров сообщил о новой попытке ВСУ атаковать машину чеченского командира - РИА Новости, 10.02.2025

Кадыров сообщил о новой попытке ВСУ атаковать машину чеченского командира

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о попытке ВСУ нанести удар дроном по автомобилю командира 78-го мотострелкового полка "Север-Ахмат" Минобороны России Зайнди... РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T15:35:00+03:00

2025-02-10T15:35:00+03:00

2025-02-10T15:35:00+03:00

россия

рамзан кадыров

вооруженные силы украины

безопасность

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ГРОЗНЫЙ, 10 фев - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о попытке ВСУ нанести удар дроном по автомобилю командира 78-го мотострелкового полка "Север-Ахмат" Минобороны России Зайнди Зингиева в ходе его инспекции в зоне СВО. "Командир 78-го мотострелкового полка "Север-Ахмат" МО РФ… Зайнди Зингиев посетил с инспекцией места временной дислокации подразделения в направлении Часова Яра. Он проверил условия несения службы, оценил боеготовность личного состава и пообщался с бойцами… Во время выезда укронатовские бандиты попытались ударить по автомобилю командира с помощью дрона. Но, как и всегда, потерпели неудачу. Бойцы оперативно подавили дрон модифицированными средствами РЭБ. Это еще раз подтверждает высокий уровень подготовки нашего подразделения", - написал он в Telegram-канале. Глава республики добавил, что полк "Север-Ахмат" под командованием Зингиева остается одним из самых эффективных и боеспособных подразделений, военнослужащие надежно обеспечивают безопасность своих позиций, отражая попытки "противника нарушить стабильность на линии боевого соприкосновения". Кадыров в ноябре сообщал, что "ВСУ предприняли попытку атаковать транспорт Зайнди Зингиева дроном-камикадзе", когда тот возвращался из расположения личного состава подразделения на артемовском направлении - тогда, по его словам, "нависшую проблему бойцы решили парой точных выстрелов из автомата".

https://ria.ru/20250205/kadyrov-1997610222.html

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россия, рамзан кадыров, вооруженные силы украины, безопасность