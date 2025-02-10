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Кадыров сообщил о новой попытке ВСУ атаковать машину чеченского командира - РИА Новости, 10.02.2025
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15:35 10.02.2025
https://ria.ru/20250210/vsu-1998437257.html
Кадыров сообщил о новой попытке ВСУ атаковать машину чеченского командира
Кадыров сообщил о новой попытке ВСУ атаковать машину чеченского командира - РИА Новости, 10.02.2025
Кадыров сообщил о новой попытке ВСУ атаковать машину чеченского командира
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о попытке ВСУ нанести удар дроном по автомобилю командира 78-го мотострелкового полка "Север-Ахмат" Минобороны России Зайнди... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T15:35:00+03:00
2025-02-10T15:35:00+03:00
россия
рамзан кадыров
вооруженные силы украины
безопасность
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ГРОЗНЫЙ, 10 фев - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о попытке ВСУ нанести удар дроном по автомобилю командира 78-го мотострелкового полка "Север-Ахмат" Минобороны России Зайнди Зингиева в ходе его инспекции в зоне СВО. "Командир 78-го мотострелкового полка "Север-Ахмат" МО РФ… Зайнди Зингиев посетил с инспекцией места временной дислокации подразделения в направлении Часова Яра. Он проверил условия несения службы, оценил боеготовность личного состава и пообщался с бойцами… Во время выезда укронатовские бандиты попытались ударить по автомобилю командира с помощью дрона. Но, как и всегда, потерпели неудачу. Бойцы оперативно подавили дрон модифицированными средствами РЭБ. Это еще раз подтверждает высокий уровень подготовки нашего подразделения", - написал он в Telegram-канале. Глава республики добавил, что полк "Север-Ахмат" под командованием Зингиева остается одним из самых эффективных и боеспособных подразделений, военнослужащие надежно обеспечивают безопасность своих позиций, отражая попытки "противника нарушить стабильность на линии боевого соприкосновения". Кадыров в ноябре сообщал, что "ВСУ предприняли попытку атаковать транспорт Зайнди Зингиева дроном-камикадзе", когда тот возвращался из расположения личного состава подразделения на артемовском направлении - тогда, по его словам, "нависшую проблему бойцы решили парой точных выстрелов из автомата".
https://ria.ru/20250205/kadyrov-1997610222.html
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россия, рамзан кадыров, вооруженные силы украины, безопасность
Россия, Рамзан Кадыров, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Кадыров сообщил о новой попытке ВСУ атаковать машину чеченского командира

Кадыров сообщил о попытке ВСУ атаковать машину чеченского командира Зингиева

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 10 фев - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о попытке ВСУ нанести удар дроном по автомобилю командира 78-го мотострелкового полка "Север-Ахмат" Минобороны России Зайнди Зингиева в ходе его инспекции в зоне СВО.
"Командир 78-го мотострелкового полка "Север-Ахмат" МО РФ… Зайнди Зингиев посетил с инспекцией места временной дислокации подразделения в направлении Часова Яра. Он проверил условия несения службы, оценил боеготовность личного состава и пообщался с бойцами… Во время выезда укронатовские бандиты попытались ударить по автомобилю командира с помощью дрона. Но, как и всегда, потерпели неудачу. Бойцы оперативно подавили дрон модифицированными средствами РЭБ. Это еще раз подтверждает высокий уровень подготовки нашего подразделения", - написал он в Telegram-канале.
Пленные солдаты ВСУ из видео Рамзана Кадырова - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
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Глава республики добавил, что полк "Север-Ахмат" под командованием Зингиева остается одним из самых эффективных и боеспособных подразделений, военнослужащие надежно обеспечивают безопасность своих позиций, отражая попытки "противника нарушить стабильность на линии боевого соприкосновения".
Кадыров в ноябре сообщал, что "ВСУ предприняли попытку атаковать транспорт Зайнди Зингиева дроном-камикадзе", когда тот возвращался из расположения личного состава подразделения на артемовском направлении - тогда, по его словам, "нависшую проблему бойцы решили парой точных выстрелов из автомата".
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РоссияРамзан КадыровВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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