https://ria.ru/20250210/vsu-1998437257.html
Кадыров сообщил о новой попытке ВСУ атаковать машину чеченского командира
Кадыров сообщил о новой попытке ВСУ атаковать машину чеченского командира - РИА Новости, 10.02.2025
Кадыров сообщил о новой попытке ВСУ атаковать машину чеченского командира
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о попытке ВСУ нанести удар дроном по автомобилю командира 78-го мотострелкового полка "Север-Ахмат" Минобороны России Зайнди... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T15:35:00+03:00
2025-02-10T15:35:00+03:00
2025-02-10T15:35:00+03:00
россия
рамзан кадыров
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988753847_0:228:2776:1790_1920x0_80_0_0_49b77dfc8e18023a5ef38d17446d09ab.jpg
ГРОЗНЫЙ, 10 фев - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о попытке ВСУ нанести удар дроном по автомобилю командира 78-го мотострелкового полка "Север-Ахмат" Минобороны России Зайнди Зингиева в ходе его инспекции в зоне СВО. "Командир 78-го мотострелкового полка "Север-Ахмат" МО РФ… Зайнди Зингиев посетил с инспекцией места временной дислокации подразделения в направлении Часова Яра. Он проверил условия несения службы, оценил боеготовность личного состава и пообщался с бойцами… Во время выезда укронатовские бандиты попытались ударить по автомобилю командира с помощью дрона. Но, как и всегда, потерпели неудачу. Бойцы оперативно подавили дрон модифицированными средствами РЭБ. Это еще раз подтверждает высокий уровень подготовки нашего подразделения", - написал он в Telegram-канале. Глава республики добавил, что полк "Север-Ахмат" под командованием Зингиева остается одним из самых эффективных и боеспособных подразделений, военнослужащие надежно обеспечивают безопасность своих позиций, отражая попытки "противника нарушить стабильность на линии боевого соприкосновения". Кадыров в ноябре сообщал, что "ВСУ предприняли попытку атаковать транспорт Зайнди Зингиева дроном-камикадзе", когда тот возвращался из расположения личного состава подразделения на артемовском направлении - тогда, по его словам, "нависшую проблему бойцы решили парой точных выстрелов из автомата".
https://ria.ru/20250205/kadyrov-1997610222.html
https://ria.ru/20241204/kadyrov-1987405049.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988753847_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d89bcecc71259ba0fcd2ae4c86b450a2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, рамзан кадыров, вооруженные силы украины, безопасность
Россия, Рамзан Кадыров, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Кадыров сообщил о новой попытке ВСУ атаковать машину чеченского командира
Кадыров сообщил о попытке ВСУ атаковать машину чеченского командира Зингиева