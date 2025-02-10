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Украинские военные обстреляли Токмак в Запорожской области
Украинские военные обстреляли Токмак в Запорожской области - РИА Новости, 10.02.2025
Украинские военные обстреляли Токмак в Запорожской области
ВСУ обстреляли город Токмак в Запорожской области, повреждены газопровод и жилые дома, сообщил замгубернатора региона Антон Тицкий. РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T14:20:00+03:00
2025-02-10T14:20:00+03:00
2025-02-10T14:21:00+03:00
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МЕЛИТОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости. ВСУ обстреляли город Токмак в Запорожской области, повреждены газопровод и жилые дома, сообщил замгубернатора региона Антон Тицкий. "Сегодня ночью в Токмаке в результате вражеского обстрела повреждён газопровод в частном секторе, зафиксировано возгорание жилого дома, повреждены крыши и оконное остекление соседних домов", - говорится в его телеграм-канале. Отмечается также, что жертв и пострадавших нет.
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в мире, токмак, запорожская область, вооруженные силы украины
В мире, Токмак, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
Украинские военные обстреляли Токмак в Запорожской области
Тицкий: ВСУ обстреляли город Токмак, поврежден газопровод и жилые дома