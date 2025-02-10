https://ria.ru/20250210/vsu-1998388694.html

ВСУ обстреляли жилые кварталы Рыльска

ВСУ обстреляли жилые кварталы Рыльска - РИА Новости, 10.02.2025

ВСУ обстреляли жилые кварталы Рыльска

ВСУ обстреляли Рыльск, написал временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале. РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T13:04:00+03:00

2025-02-10T13:04:00+03:00

2025-02-10T14:18:00+03:00

специальная военная операция на украине

рыльск

украина

курская область

александр хинштейн

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КУРСК, 10 фев — РИА Новости. ВСУ обстреляли Рыльск, написал временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале."Сегодня утром укронацисты вновь обстреляли жилые кварталы Рыльска, в результате были повреждены 5 частных домовладений на улице 2-я Садовая: частично разрушен сарай и теплица, повреждены несколько окон в доме, в гараже выбиты стекла и деформированы заборы. На улице Первопроходцев в нескольких домах пробита кровля, повреждены окна и двери, частично уничтожен сарай и забор", — рассказал он.При обстрелах никто не пострадал, коммунальная инфраструктура продолжает работать. На место выехал глава Рыльского района Андрей Белоусов, комиссия оценивает разрушения и оказывает помощь. "Как и в случае с атакой на деревню Малый Каменец, где украинские нацисты едва не убили 33-летнюю женщину, мы видим целенаправленный удар по мирному населению. Киевский режим продолжает испытывать наше терпение, ни одна провокация не останется без ответа", — добавил Хинштейн.При ночной атаке со стороны Вооруженных сил Украины была ранена жительница Большесолдатского района. Ее госпитализировали, после чего Хинштейн заявил, что жизни пострадавшей ничего не угрожает, а врачи сделаю все возможное для ее восстановления.Накануне ВСУ также обстреляли деревню Слободка в Рыльском районе, в результате чего пострадали девять частных домов. При этом, среди мирных граждан никто не пострадал, в чем убедился выехавший на место обстрела Андрей Белоусов.Наступление ВСУ в Курской области началось в августе. По данным российского военного ведомства, Украина за все время потеряла на данном направлении 55 тысяч человек.Президент Владимир Путин заявлял, что киевский режим, ведущий неизбирательную стрельбу по мирному населению, получит ответ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20250209/vojska-1998254377.html

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рыльск, украина, курская область, александр хинштейн