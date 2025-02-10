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ВСУ обстреляли жилые кварталы Рыльска - РИА Новости, 10.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:04 10.02.2025 (обновлено: 14:18 10.02.2025)
https://ria.ru/20250210/vsu-1998388694.html
ВСУ обстреляли жилые кварталы Рыльска
ВСУ обстреляли жилые кварталы Рыльска - РИА Новости, 10.02.2025
ВСУ обстреляли жилые кварталы Рыльска
ВСУ обстреляли Рыльск, написал временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале. РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T13:04:00+03:00
2025-02-10T14:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
рыльск
украина
курская область
александр хинштейн
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КУРСК, 10 фев — РИА Новости. ВСУ обстреляли Рыльск, написал временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале."Сегодня утром укронацисты вновь обстреляли жилые кварталы Рыльска, в результате были повреждены 5 частных домовладений на улице 2-я Садовая: частично разрушен сарай и теплица, повреждены несколько окон в доме, в гараже выбиты стекла и деформированы заборы. На улице Первопроходцев в нескольких домах пробита кровля, повреждены окна и двери, частично уничтожен сарай и забор", — рассказал он.При обстрелах никто не пострадал, коммунальная инфраструктура продолжает работать. На место выехал глава Рыльского района Андрей Белоусов, комиссия оценивает разрушения и оказывает помощь. "Как и в случае с атакой на деревню Малый Каменец, где украинские нацисты едва не убили 33-летнюю женщину, мы видим целенаправленный удар по мирному населению. Киевский режим продолжает испытывать наше терпение, ни одна провокация не останется без ответа", — добавил Хинштейн.При ночной атаке со стороны Вооруженных сил Украины была ранена жительница Большесолдатского района. Ее госпитализировали, после чего Хинштейн заявил, что жизни пострадавшей ничего не угрожает, а врачи сделаю все возможное для ее восстановления.Накануне ВСУ также обстреляли деревню Слободка в Рыльском районе, в результате чего пострадали девять частных домов. При этом, среди мирных граждан никто не пострадал, в чем убедился выехавший на место обстрела Андрей Белоусов.Наступление ВСУ в Курской области началось в августе. По данным российского военного ведомства, Украина за все время потеряла на данном направлении 55 тысяч человек.Президент Владимир Путин заявлял, что киевский режим, ведущий неизбирательную стрельбу по мирному населению, получит ответ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20250209/vojska-1998254377.html
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рыльск, украина, курская область, александр хинштейн
Специальная военная операция на Украине, Рыльск, Украина, Курская область, Александр Хинштейн
ВСУ обстреляли жилые кварталы Рыльска

Хинштейн: украинские войска обстреляли жилые дома в Рыльске Курской области

© Фото : пресс-служба врио губернатора Курской областиПоследствия обстрела Рыльска со стороны ВСУ
Последствия обстрела Рыльска со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© Фото : пресс-служба врио губернатора Курской области
Последствия обстрела Рыльска со стороны ВСУ
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КУРСК, 10 фев — РИА Новости. ВСУ обстреляли Рыльск, написал временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале.
"Сегодня утром укронацисты вновь обстреляли жилые кварталы Рыльска, в результате были повреждены 5 частных домовладений на улице 2-я Садовая: частично разрушен сарай и теплица, повреждены несколько окон в доме, в гараже выбиты стекла и деформированы заборы. На улице Первопроходцев в нескольких домах пробита кровля, повреждены окна и двери, частично уничтожен сарай и забор", — рассказал он.
© Фото : пресс-служба врио губернатора Курской областиПоследствия обстрела Рыльска со стороны ВСУ
Последствия обстрела Рыльска со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© Фото : пресс-служба врио губернатора Курской области
Последствия обстрела Рыльска со стороны ВСУ
При обстрелах никто не пострадал, коммунальная инфраструктура продолжает работать. На место выехал глава Рыльского района Андрей Белоусов, комиссия оценивает разрушения и оказывает помощь.
"Как и в случае с атакой на деревню Малый Каменец, где украинские нацисты едва не убили 33-летнюю женщину, мы видим целенаправленный удар по мирному населению. Киевский режим продолжает испытывать наше терпение, ни одна провокация не останется без ответа", — добавил Хинштейн.
При ночной атаке со стороны Вооруженных сил Украины была ранена жительница Большесолдатского района. Ее госпитализировали, после чего Хинштейн заявил, что жизни пострадавшей ничего не угрожает, а врачи сделаю все возможное для ее восстановления.
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Накануне ВСУ также обстреляли деревню Слободка в Рыльском районе, в результате чего пострадали девять частных домов. При этом, среди мирных граждан никто не пострадал, в чем убедился выехавший на место обстрела Андрей Белоусов.
Наступление ВСУ в Курской области началось в августе. По данным российского военного ведомства, Украина за все время потеряла на данном направлении 55 тысяч человек.
Президент Владимир Путин заявлял, что киевский режим, ведущий неизбирательную стрельбу по мирному населению, получит ответ.
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Специальная военная операция на УкраинеРыльскУкраинаКурская областьАлександр Хинштейн
 
 
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