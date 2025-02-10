https://ria.ru/20250210/vsu-1998383592.html

ВСУ за сутки потеряли до 80 военнослужащих в зоне действий "Днепра"

ВСУ за сутки потеряли до 80 военнослужащих в зоне действий "Днепра" - РИА Новости, 10.02.2025

ВСУ за сутки потеряли до 80 военнослужащих в зоне действий "Днепра"

Российские подразделения группировки "Днепр" наносили поражение формированиям ВСУ, общие потери которых составили до 80 военных, два артиллерийских орудия,... РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T12:45:00+03:00

2025-02-10T12:45:00+03:00

2025-02-10T12:49:00+03:00

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вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

запорожская область

херсонская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" наносили поражение формированиям ВСУ, общие потери которых составили до 80 военных, два артиллерийских орудия, радиолокационная станция, три склада боеприпасов, сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад, бригады береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Новоандреевка, Каменское, Степногорск Запорожской области и Берислав Херсонской области. Потери противника составили до 80 военнослужащих, два артиллерийских орудия, три автомобиля и радиолокационная станция. Уничтожены три склада боеприпасов",- говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

https://ria.ru/20250209/logistika-1998292699.html

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россия, вооруженные силы украины, запорожская область, херсонская область , министерство обороны рф (минобороны рф)