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ВСУ за сутки потеряли до 80 военнослужащих в зоне действий "Днепра" - РИА Новости, 10.02.2025
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12:45 10.02.2025 (обновлено: 12:49 10.02.2025)
https://ria.ru/20250210/vsu-1998383592.html
ВСУ за сутки потеряли до 80 военнослужащих в зоне действий "Днепра"
ВСУ за сутки потеряли до 80 военнослужащих в зоне действий "Днепра" - РИА Новости, 10.02.2025
ВСУ за сутки потеряли до 80 военнослужащих в зоне действий "Днепра"
Российские подразделения группировки "Днепр" наносили поражение формированиям ВСУ, общие потери которых составили до 80 военных, два артиллерийских орудия,... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T12:45:00+03:00
2025-02-10T12:49:00+03:00
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
запорожская область
херсонская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" наносили поражение формированиям ВСУ, общие потери которых составили до 80 военных, два артиллерийских орудия, радиолокационная станция, три склада боеприпасов, сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад, бригады береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Новоандреевка, Каменское, Степногорск Запорожской области и Берислав Херсонской области. Потери противника составили до 80 военнослужащих, два артиллерийских орудия, три автомобиля и радиолокационная станция. Уничтожены три склада боеприпасов",- говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
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россия, вооруженные силы украины, запорожская область, херсонская область , министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Херсонская область , Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ за сутки потеряли до 80 военнослужащих в зоне действий "Днепра"

Потери ВСУ в зоне ответственности группировки "Днепр" составили до 80 солдат

© Flickr / U.S. Army Europe ImagesСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© Flickr / U.S. Army Europe Images
Солдаты ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" наносили поражение формированиям ВСУ, общие потери которых составили до 80 военных, два артиллерийских орудия, радиолокационная станция, три склада боеприпасов, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад, бригады береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Новоандреевка, Каменское, Степногорск Запорожской области и Берислав Херсонской области. Потери противника составили до 80 военнослужащих, два артиллерийских орудия, три автомобиля и радиолокационная станция. Уничтожены три склада боеприпасов",- говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
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