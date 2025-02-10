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ВСУ за сутки потеряли до 190 военных в зоне действий группировки "Запад"
ВСУ за сутки потеряли до 190 военных в зоне действий группировки "Запад" - РИА Новости, 10.02.2025
ВСУ за сутки потеряли до 190 военных в зоне действий группировки "Запад"
Группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике шести украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, потери противника составили до РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T12:43:00+03:00
2025-02-10T12:43:00+03:00
2025-02-10T12:49:00+03:00
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вооруженные силы украины
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харьковская область
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МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике шести украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, потери противника составили до 190 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, воздушно-десантной, горно-штурмовой, егерской бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Петропавловка, Новоплатоновка, Богуславка Харьковской области, Ямполь, Серебрянка и Звановка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства."Потери ВСУ составили до 190 военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля. Уничтожены три орудия полевой артиллерии, два склада боеприпасов и станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20250209/vojska-1998254377.html
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россия, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, харьковская область
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Харьковская область
ВСУ за сутки потеряли до 190 военных в зоне действий группировки "Запад"
МО: подразделения "Запада" улучшили тактическое положение в зоне СВО