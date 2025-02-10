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ВСУ за сутки обстреляли девять населенных пунктов Херсонской области
ВСУ за сутки обстреляли девять населенных пунктов Херсонской области - РИА Новости, 10.02.2025
ВСУ за сутки обстреляли девять населенных пунктов Херсонской области
Украинская армия за сутки нанесла 37 артиллерийских ударов по 9 населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщили журналистам в экстренных... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T10:06:00+03:00
2025-02-10T10:06:00+03:00
2025-02-10T10:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
днепр (город)
херсонская область
новая каховка
вооруженные силы украины
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ГЕНИЧЕСК, 10 фев - РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла 37 артиллерийских ударов по 9 населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщили журналистам в экстренных службах. "В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега 23 артиллерийских удара. Еще 14 обстрелов со стороны ВСУ произошли ночью. Всего за день под огонь попали 9 населенных пунктов области", - сообщил представитель экстренных служб. Обстрелам украинской армии подверглись Новая Каховка, Новая Маячка, Великая Лепетиха, Старая Збурьевка, Каховка, Алешки, Саги, Днепряны, Казачьи Лагери.
https://ria.ru/20250128/kakhovka-1995941969.html
днепр (город)
херсонская область
новая каховка
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днепр (город), херсонская область , новая каховка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Днепр (город), Херсонская область , Новая Каховка, Вооруженные силы Украины
ВСУ за сутки обстреляли девять населенных пунктов Херсонской области
ВСУ за сутки нанесли 37 артударов по 9 населенным пунктам Херсонской области