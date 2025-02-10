https://ria.ru/20250210/vostok-1998383228.html

ВСУ потеряли до 125 военных за сутки в зоне действий группировки "Восток"

ВСУ потеряли до 125 военных за сутки в зоне действий группировки "Восток" - РИА Новости, 10.02.2025

ВСУ потеряли до 125 военных за сутки в зоне действий группировки "Восток"

Украинские войска за сутки потеряли в зоне действия группировки "Восток" до 125 военнослужащих и бронетранспортер М113 производства США, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T12:43:00+03:00

2025-02-10T12:43:00+03:00

2025-02-10T12:46:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

россия

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запорожская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Украинские войска за сутки потеряли в зоне действия группировки "Восток" до 125 военнослужащих и бронетранспортер М113 производства США, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, танковой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Времевка, Новоселка, Бурлацкое, Новополь, Скудное Донецкой Народной Республики и Гуляйполе Запорожской области. Потери ВСУ составили до 125 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, три автомобиля и три орудия полевой артиллерии", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250210/plennyj-1998339162.html

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вооруженные силы украины, россия, сша, запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф)