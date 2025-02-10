https://ria.ru/20250210/vostok-1998383228.html
ВСУ потеряли до 125 военных за сутки в зоне действий группировки "Восток"
ВСУ потеряли до 125 военных за сутки в зоне действий группировки "Восток" - РИА Новости, 10.02.2025
ВСУ потеряли до 125 военных за сутки в зоне действий группировки "Восток"
Украинские войска за сутки потеряли в зоне действия группировки "Восток" до 125 военнослужащих и бронетранспортер М113 производства США, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T12:43:00+03:00
2025-02-10T12:43:00+03:00
2025-02-10T12:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
сша
запорожская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/06/1992647511_0:59:3433:1990_1920x0_80_0_0_8f480a30c5d37d1e6ca22ac5d6ed5b51.jpg
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Украинские войска за сутки потеряли в зоне действия группировки "Восток" до 125 военнослужащих и бронетранспортер М113 производства США, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, танковой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Времевка, Новоселка, Бурлацкое, Новополь, Скудное Донецкой Народной Республики и Гуляйполе Запорожской области. Потери ВСУ составили до 125 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, три автомобиля и три орудия полевой артиллерии", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250210/plennyj-1998339162.html
россия
сша
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/06/1992647511_351:0:3082:2048_1920x0_80_0_0_995b312366e46bd099149c26f78b48c3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, россия, сша, запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, США, Запорожская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли до 125 военных за сутки в зоне действий группировки "Восток"
Группировка "Восток" улучшила положение по переднему краю