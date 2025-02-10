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Россия открыта к диалогу с США по стратегическим вооружениям, заявили в МИД - РИА Новости, 10.02.2025
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14:39 10.02.2025 (обновлено: 14:52 10.02.2025)
https://ria.ru/20250210/vooruzheniya-1998422733.html
Россия открыта к диалогу с США по стратегическим вооружениям, заявили в МИД
Россия открыта к диалогу с США по стратегическим вооружениям, заявили в МИД - РИА Новости, 10.02.2025
Россия открыта к диалогу с США по стратегическим вооружениям, заявили в МИД
Москва открыта к диалогу с Вашингтоном по стратегическим вооружениям, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T14:39:00+03:00
2025-02-10T14:52:00+03:00
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Москва открыта к диалогу с Вашингтоном по стратегическим вооружениям, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.Он отметил, что российская сторона неоднократно говорила, что не существует ничего, что мешало бы вести диалог по этой теме, Москва к нему открыта, но продуктивность диалога "находится в прямой зависимости, увидим ли мы в практических действиях Вашингтона реальные сдвиги к лучшему в отношении России и в отношениях с Россией"."Так что пока до реального начала взаимодействия с новой администрацией Вашингтона преждевременно. Песочные часы стоят на столе. Пятое февраля 2026 года - это тот срок, когда действующий ДСНВ истечет, независимо от того, приостановлен он Россией или не приостановлен. В отсутствие каких бы то ни было изменений ситуации, после 5 февраля будущего года договор об СНВ существовать не будет", - добавил Рябков.Действие российско-американского соглашения истекает 5 февраля 2026 года, и до последнего времени между Москвой и Вашингтоном отсутствовал диалог относительно перспектив его продления.
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сша, россия, сергей рябков, в мире
США, Россия, Сергей Рябков, В мире
Россия открыта к диалогу с США по стратегическим вооружениям, заявили в МИД

Рябков: начало диалога по стратегическим вооружениям зависит от действий США

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Москва открыта к диалогу с Вашингтоном по стратегическим вооружениям, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
Он отметил, что российская сторона неоднократно говорила, что не существует ничего, что мешало бы вести диалог по этой теме, Москва к нему открыта, но продуктивность диалога "находится в прямой зависимости, увидим ли мы в практических действиях Вашингтона реальные сдвиги к лучшему в отношении России и в отношениях с Россией".
«
"Так что пока до реального начала взаимодействия с новой администрацией Вашингтона преждевременно. Песочные часы стоят на столе. Пятое февраля 2026 года - это тот срок, когда действующий ДСНВ истечет, независимо от того, приостановлен он Россией или не приостановлен. В отсутствие каких бы то ни было изменений ситуации, после 5 февраля будущего года договор об СНВ существовать не будет", - добавил Рябков.
Действие российско-американского соглашения истекает 5 февраля 2026 года, и до последнего времени между Москвой и Вашингтоном отсутствовал диалог относительно перспектив его продления.
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