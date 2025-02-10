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Россия открыта к диалогу с США по стратегическим вооружениям, заявили в МИД

Россия открыта к диалогу с США по стратегическим вооружениям, заявили в МИД - РИА Новости, 10.02.2025

Россия открыта к диалогу с США по стратегическим вооружениям, заявили в МИД

Москва открыта к диалогу с Вашингтоном по стратегическим вооружениям, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T14:39:00+03:00

2025-02-10T14:39:00+03:00

2025-02-10T14:52:00+03:00

сша

россия

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Москва открыта к диалогу с Вашингтоном по стратегическим вооружениям, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.Он отметил, что российская сторона неоднократно говорила, что не существует ничего, что мешало бы вести диалог по этой теме, Москва к нему открыта, но продуктивность диалога "находится в прямой зависимости, увидим ли мы в практических действиях Вашингтона реальные сдвиги к лучшему в отношении России и в отношениях с Россией"."Так что пока до реального начала взаимодействия с новой администрацией Вашингтона преждевременно. Песочные часы стоят на столе. Пятое февраля 2026 года - это тот срок, когда действующий ДСНВ истечет, независимо от того, приостановлен он Россией или не приостановлен. В отсутствие каких бы то ни было изменений ситуации, после 5 февраля будущего года договор об СНВ существовать не будет", - добавил Рябков.Действие российско-американского соглашения истекает 5 февраля 2026 года, и до последнего времени между Москвой и Вашингтоном отсутствовал диалог относительно перспектив его продления.

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Варвара Скокшина

сша, россия, сергей рябков, в мире