https://ria.ru/20250210/vodonaeva-1998508963.html

Телеведущая Водонаева сообщила о пропаже экс-бойфренда на СВО

Телеведущая Водонаева сообщила о пропаже экс-бойфренда на СВО - РИА Новости, 10.02.2025

Телеведущая Водонаева сообщила о пропаже экс-бойфренда на СВО

Телеведущая Алёна Водонаева сообщила, что её бывший бойфренд Антон Коротков пропал без вести в зоне специальной военной операции перед своей гибелью. РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T22:48:00+03:00

2025-02-10T22:48:00+03:00

2025-02-10T22:48:00+03:00

специальная военная операция на украине

алена водонаева

россия

guf (алексей долматов)

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Телеведущая Алёна Водонаева сообщила, что её бывший бойфренд Антон Коротков пропал без вести в зоне специальной военной операции перед своей гибелью. "Мне вчера Лёша (Гуф - Алексей Долматов - ред.) написал, что Антон уже несколько месяцев как без вести пропал на СВО и все наши ребята, общие друзья с ним не на связи. Я связалась с семьей, у меня хорошие отношения с его сестрой и узнала все подробности. Похороны состоялись в прошлую среду… Антон Коротков награжден Орденом Мужества, погиб в Курской области", - написала она в своем Telegram-канале. Телеведущая пообещала оказать маме Короткова финансовую помощь. "Если кто-то из друзей и близких, кто знал Антона, тоже захочет, пишите мне, я дам вам контакты мамы и сестры. И, как я уже сказала, если кто-то из наших захочет съездить на могилу, пишите мне, я дам адрес и координаты", - добавила она. Также Водонаева рассказала, что их отношения с Коротковым начались в 2015 году, а завершились осенью 2016-го.

https://ria.ru/20241121/vodonaeva-1984965678.html

https://ria.ru/20240405/isk-1938117290.html

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алена водонаева, россия, guf (алексей долматов)