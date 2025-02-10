https://ria.ru/20250210/vnuchka-1998435998.html

Внучка экс-мэра Самары обжаловала арест по делу об убийстве

Внучка экс-мэра Самары обжаловала арест по делу об убийстве - РИА Новости, 10.02.2025

Внучка экс-мэра Самары обжаловала арест по делу об убийстве

Внучка экс-мэра Самары Виктора Тархова Екатерина, обвиняемая в убийстве дедушки и бабушки, обжаловала арест, сообщили РИА Новости в Самарском районном суде. РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T15:28:00+03:00

2025-02-10T15:28:00+03:00

2025-02-10T15:28:00+03:00

происшествия

самара

россия

виктор тархов

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/06/1997679548_45:55:632:385_1920x0_80_0_0_fc0c32e5f37f30c6f82bd60c802ad178.jpg

САМАРА, 10 фев - РИА Новости. Внучка экс-мэра Самары Виктора Тархова Екатерина, обвиняемая в убийстве дедушки и бабушки, обжаловала арест, сообщили РИА Новости в Самарском районном суде. "Поступила апелляционная жалоба на арест", - сообщила собеседница агентства, комментируя обжалование меры пресечения со стороны Тарховой. Ранее в правоохранительных органах рассказали агентству, что бывший мэр Самары Тархов и его жена убиты, их тела не найдены. В региональном СУСК России сообщили, что 31 января в правоохранительные органы обратился мужчина с заявлением о безвестном исчезновении своего друга – бывшего мэра Самары. В ходе проверки установлено, что пропавший мужчина и его жена последний раз выходили на связь в конце декабря 2024 года. Было возбуждено уголовное дело, по подозрению в совершении преступления задержали и арестовали внучку экс-мэра. Позже ей было предъявлено обвинение в двойном убийстве. По версии следствия, обвиняемая из неприязненных отношений убила бабушку и дедушку в их квартире в Самаре, а затем спрятала их тела. При осмотре квартиры следователи установили, что помещение обработали химическим раствором щелочи. При этом обвиняемая заранее готовилась к преступлению: она купила строительную пилу, канистры с химическим средством и пластиковые емкости. По данным следствия, внучка не работала, потерпевшие содержали ее и снимали ей квартиру в центре Самары. По уголовному делу продолжаются следственные действия, фигурантка от дачи каких-либо показаний отказалась. СК также проверяет версию о возможной причастности к преступлению третьих лиц. По подсчетам РИА Новости на основе данных Федеральной службы судебных приставов, в 2023 и 2024 годах у внучки экс-мэра Самары был долг на общую сумму порядка 705 тысяч рублей. Часть этих средств - задолженность по кредитным платежам. Все исполнительные производства были прекращены из-за того, что приставы не смогли установить местонахождение девушки, ее имущества или сведения о ее средствах в банках.

https://ria.ru/20250210/samara-1998435019.html

https://ria.ru/20250210/samara-1998385579.html

https://ria.ru/20250207/samara-1998022487.html

самара

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, самара, россия, виктор тархов, следственный комитет россии (ск рф)