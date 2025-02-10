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Внучка экс-мэра Самары обжаловала арест по делу об убийстве - РИА Новости, 10.02.2025
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15:28 10.02.2025
https://ria.ru/20250210/vnuchka-1998435998.html
Внучка экс-мэра Самары обжаловала арест по делу об убийстве
Внучка экс-мэра Самары обжаловала арест по делу об убийстве - РИА Новости, 10.02.2025
Внучка экс-мэра Самары обжаловала арест по делу об убийстве
Внучка экс-мэра Самары Виктора Тархова Екатерина, обвиняемая в убийстве дедушки и бабушки, обжаловала арест, сообщили РИА Новости в Самарском районном суде. РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T15:28:00+03:00
2025-02-10T15:28:00+03:00
происшествия
самара
россия
виктор тархов
следственный комитет россии (ск рф)
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САМАРА, 10 фев - РИА Новости. Внучка экс-мэра Самары Виктора Тархова Екатерина, обвиняемая в убийстве дедушки и бабушки, обжаловала арест, сообщили РИА Новости в Самарском районном суде. "Поступила апелляционная жалоба на арест", - сообщила собеседница агентства, комментируя обжалование меры пресечения со стороны Тарховой. Ранее в правоохранительных органах рассказали агентству, что бывший мэр Самары Тархов и его жена убиты, их тела не найдены. В региональном СУСК России сообщили, что 31 января в правоохранительные органы обратился мужчина с заявлением о безвестном исчезновении своего друга – бывшего мэра Самары. В ходе проверки установлено, что пропавший мужчина и его жена последний раз выходили на связь в конце декабря 2024 года. Было возбуждено уголовное дело, по подозрению в совершении преступления задержали и арестовали внучку экс-мэра. Позже ей было предъявлено обвинение в двойном убийстве. По версии следствия, обвиняемая из неприязненных отношений убила бабушку и дедушку в их квартире в Самаре, а затем спрятала их тела. При осмотре квартиры следователи установили, что помещение обработали химическим раствором щелочи. При этом обвиняемая заранее готовилась к преступлению: она купила строительную пилу, канистры с химическим средством и пластиковые емкости. По данным следствия, внучка не работала, потерпевшие содержали ее и снимали ей квартиру в центре Самары. По уголовному делу продолжаются следственные действия, фигурантка от дачи каких-либо показаний отказалась. СК также проверяет версию о возможной причастности к преступлению третьих лиц. По подсчетам РИА Новости на основе данных Федеральной службы судебных приставов, в 2023 и 2024 годах у внучки экс-мэра Самары был долг на общую сумму порядка 705 тысяч рублей. Часть этих средств - задолженность по кредитным платежам. Все исполнительные производства были прекращены из-за того, что приставы не смогли установить местонахождение девушки, ее имущества или сведения о ее средствах в банках.
https://ria.ru/20250210/samara-1998435019.html
https://ria.ru/20250210/samara-1998385579.html
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происшествия, самара, россия, виктор тархов, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Самара, Россия, Виктор Тархов, Следственный комитет России (СК РФ)
Внучка экс-мэра Самары обжаловала арест по делу об убийстве

Внучка экс-мэра Самары Тархова, обвиняемая в двойном убийстве, обжаловала арест

© Фото : соцсетиЕкатерина Бельская
Екатерина Бельская - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© Фото : соцсети
Екатерина Бельская. Архивное фото
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САМАРА, 10 фев - РИА Новости. Внучка экс-мэра Самары Виктора Тархова Екатерина, обвиняемая в убийстве дедушки и бабушки, обжаловала арест, сообщили РИА Новости в Самарском районном суде.
"Поступила апелляционная жалоба на арест", - сообщила собеседница агентства, комментируя обжалование меры пресечения со стороны Тарховой.
Кадр видео с внучкой экс-мэра Самары - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
Правнука убитого экс-мэра Самары поместили в приют
Вчера, 15:25
Ранее в правоохранительных органах рассказали агентству, что бывший мэр Самары Тархов и его жена убиты, их тела не найдены. В региональном СУСК России сообщили, что 31 января в правоохранительные органы обратился мужчина с заявлением о безвестном исчезновении своего друга – бывшего мэра Самары. В ходе проверки установлено, что пропавший мужчина и его жена последний раз выходили на связь в конце декабря 2024 года. Было возбуждено уголовное дело, по подозрению в совершении преступления задержали и арестовали внучку экс-мэра. Позже ей было предъявлено обвинение в двойном убийстве.
По версии следствия, обвиняемая из неприязненных отношений убила бабушку и дедушку в их квартире в Самаре, а затем спрятала их тела. При осмотре квартиры следователи установили, что помещение обработали химическим раствором щелочи. При этом обвиняемая заранее готовилась к преступлению: она купила строительную пилу, канистры с химическим средством и пластиковые емкости. По данным следствия, внучка не работала, потерпевшие содержали ее и снимали ей квартиру в центре Самары.
Виктор Тархов - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
Адвокат рассказал о состоянии дочери экс-мэра Самары
Вчера, 12:56
По уголовному делу продолжаются следственные действия, фигурантка от дачи каких-либо показаний отказалась. СК также проверяет версию о возможной причастности к преступлению третьих лиц.
По подсчетам РИА Новости на основе данных Федеральной службы судебных приставов, в 2023 и 2024 годах у внучки экс-мэра Самары был долг на общую сумму порядка 705 тысяч рублей. Часть этих средств - задолженность по кредитным платежам. Все исполнительные производства были прекращены из-за того, что приставы не смогли установить местонахождение девушки, ее имущества или сведения о ее средствах в банках.
Внучка экс-мэра Самары, обвиняемая в двойном убийстве - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
Появились подробности о подготовке внучки экс-мэра Самары к его убийству
7 февраля, 17:04
 
ПроисшествияСамараРоссияВиктор ТарховСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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