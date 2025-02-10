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ВККС рассмотрит вопрос о возбуждении дела против судьи из Ингушетии
ВККС рассмотрит вопрос о возбуждении дела против судьи из Ингушетии - РИА Новости, 10.02.2025
ВККС рассмотрит вопрос о возбуждении дела против судьи из Ингушетии
Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) РФ во вторник рассмотрит вопрос о даче согласия председателю СК России на возбуждение уголовного дела в отношении... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T20:08:00+03:00
2025-02-10T20:08:00+03:00
2025-02-10T20:08:00+03:00
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НАЛЬЧИК, 10 фев – РИА Новости. Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) РФ во вторник рассмотрит вопрос о даче согласия председателю СК России на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Назрановского районного суда Ингушетии Алика Ярыжева, сообщает коллегия. "Рассмотрение представления председателя Следственного комитета Российской Федерации о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Назрановского районного суда Республики Ингушетия Ярыжева Алика Багаудиновича по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 305 Уголовного кодекса Российской Федерации", - говорится в сообщении на сайте коллегии о предварительной повестке очередного заседания ВККС. Отмечается, что представление будет рассмотрено во вторник, 11 февраля. Максимальная санкция части 1 статьи 305 "Вынесение судьей (судьями) заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного акта" УК РФ предусматривает до четырех лет лишения свободы. Ярыжев занимает должность судьи Назрановского районного суда с августа 2006 года.
https://ria.ru/20250210/aksenov-1998446727.html
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происшествия, россия, республика ингушетия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Республика Ингушетия, Следственный комитет России (СК РФ)
ВККС рассмотрит вопрос о возбуждении дела против судьи из Ингушетии
ВККС рассмотрит вопрос о возбуждении дела против судьи из Ингушетии Ярыжева