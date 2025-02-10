https://ria.ru/20250210/verchenko-1998415697.html

Дмитрий Верченко: Боливия готова обсуждать варианты расчетов с Россией

Дмитрий Верченко: Боливия готова обсуждать варианты расчетов с Россией - РИА Новости, 10.02.2025

Дмитрий Верченко: Боливия готова обсуждать варианты расчетов с Россией

Россия реализует в Боливии ряд крупных проектов, однако для отечественного бизнеса эта страна пока в значительной степени остается terra incognita. О потенциале РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T17:00:00+03:00

2025-02-10T17:00:00+03:00

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Россия реализует в Боливии ряд крупных проектов, однако для отечественного бизнеса эта страна пока в значительной степени остается terra incognita. О потенциале торговых отношений, решении проблемы с платежами, предстоящих бизнес-контактах и о сотрудничестве в сфере атома, лития и при чрезвычайных ситуациях рассказал в интервью РИА Новости посол РФ в этом латиноамериканском государстве Дмитрий Верченко. Беседовала Дарья Станиславец– Как развивается торгово-экономическое сотрудничество между РФ и Боливией? Каковы данные по товарообороту в 2024 году?– Наше торгово-экономическое взаимодействие имеет огромный потенциал, который на сегодняшний день, к сожалению, реализован пока не в значительной степени. Главной проблемой остается отсутствие понятного бизнесу и прозрачного механизма международных расчетов. Нашим главным локомотивом товарооборота являются масштабные проекты по линии "Росатома", а именно поставленное из России оборудование для строительства Центра ядерных исследований и технологий в Эль-Альто на 40,3 миллиона долларов в 2024 году. Кроме того, в Боливию поставлялись в незначительных количествах различного рода медикаменты и нефтепродукты.Экспорт боливийских товаров в Россию в настоящий момент не превышает одного миллиона долларов. В основном это незначительные по объемам поставки мяса, мясных продуктов, кофе и тетрабората натрия.Для российского бизнеса Боливия еще в значительной степени остается terra incognita, так же как и Россия для боливийских предпринимателей.Включение новых товарных позиций экспорта и импорта – это один из тех вопросов, которые сейчас прорабатываются, в том числе по линии нашей двусторонней межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.– О чем идет речь? В чем вы видите перспективы сотрудничества?– Сейчас активно обсуждается вопрос о поставке сушеного мяса ламы. Этот вопрос впервые прозвучал в июне, когда президент Боливии Луис Арсеприезжал в Санкт-Петербург на международный экономический форум в качестве почетного гостя. Затем поиском потенциальных импортеров в России начали заниматься наши коллеги из посольства Боливии в Москве.В большей степени данный вопрос относится к прерогативе частного бизнеса. Однако главным препятствием на ближайшую перспективу остается отсутствие понятных для экономоператоров расчетно-платежных схем.Кроме того, Боливия готова предложить российскому рынку свою алкогольную продукцию. Например, крепкий напиток сингани – аналог привычной нам виноградной чачи очень хорошего качества. Рассчитываем, что импортеры наберутся смелости и возьмут на себя риск начала поставок.На рынке РФ уже представлены некоторые боливийские вина из региона Тариха, но они, к сожалению, пока не выдерживают конкуренции по ценам с нашими российскими. Поэтому необходимо решить вопрос с расчетами, тогда бизнес-контакты увеличатся просто скачкообразно. Мы работаем по разным направлениям в данном плане.– О каких направлениях идет речь?– Боливийская сторона готова обсуждать различные варианты, предлагает разные идеи, вплоть до расчетов в криптовалюте. Но, например, расчеты в местной валюте "боливиано" российских предпринимателей не сильно заинтересовали.Определенную работу проводит госкорпорация "Росатом", являющаяся крупным игроком на боливийском рынке. Ее представители обсуждают вопросы расчетов с Национальным агентством по атомной энергетике, с местным Центробанком, с Минфином, Минэкономики. Процесс идет, это самое главное, но пока общего знаменателя не найдено.– Планируются ли в ближайшее время визиты российских бизнесменов или представителей регионов для обсуждения новых проектов?– Российские предприниматели выражают интерес к выходу на боливийский рынок. Есть интересные проекты по экспорту российских биоудобренийи стимуляторов для растениеводства. В работе остается проект налаживания сотрудничества в отношении побратимства между главным винодельческим регионом Боливии Тариха и нашим Краснодарским краем.Не исключаю, что совсем скоро в Ла-Пасе высадится внушительный десант из российских предпринимателей. В июле состоится выставка Expo La Paz, на которой мы будем рады принять наших предпринимателей. Мы направили информацию в Москву и по линии торгово-промышленной палаты, и по линии Минпромторга. Уже поступают предложения из России.Кроме того, в текущем году должно состояться заседание межправкомиссиипо торгово-экономическому сотрудничеству. Скорее всего, оно пройдет в Боливии. Точная дата пока не определена.– Президент Боливии Луис Арсе в прошлом году дважды посетил Россию. Придали ли эти визиты дополнительный стимул двусторонним отношениям стран? Ожидаются ли в текущем году какие-либо встречи на высоком уровне (между главами МИД, министрами, президентами)?– Прошлогодние визиты президента Арсе в Россию и переговоры с Владимиром Путиным на самом деле придали значительный импульс развитию двусторонних отношений, позволили нашим лидерам в доверительном ключе обсудить весь спектр российско-боливийского сотрудничества и пути его дальнейшего развития. Особое внимание было уделено реализуемым стратегическим проектам в области ядерной энергетики и литиевой промышленности.Что касается планируемых визитов, то состоялся обмен приглашениями на уровне глав государств: Владимир Путин пригласил президента Боливии принять участие в праздновании 80-летия Победы в Москве в мае, а боливийская сторона пригласила российского лидера в августе отметить 200-летие независимости страны в городе Сукре, который является конституционной столицей Боливии.Есть все основания ожидать также в этом году визитов по парламентской линии – на уровне Палаты депутатов Боливии и на уровне Совета Федерации.– Боливия с 1 января стала партнером БРИКС. Какие преимущества это дает стране?– Предоставленный статус государства-партнера дает стране целый ряд конкурентных преимуществ. Прежде всего наши боливийские друзья получают возможность на постоянной основе участвовать в различных мероприятиях объединения. Принимая во внимание растущее влияние и значимость БРИКС на международной арене как в экономическом, так и в политическом отношении, стоит ожидать и роста внешнеполитического веса Боливии, ее вовлеченности в формирование многополярной системы международных отношений и вклада в международную повестку.Еще одним существенным преимуществом нового статуса для Боливии станет перспектива обмена опытом и технологиями со странами БРИКС, а также участие в совместных проектах. Кроме того, Боливия открывает для себя новые возможности для торговли и инвестиций.– Российская "Ураниум УанГруп" планирует во втором полугодии 2025 года запуск промышленной установки для производства карбоната лития с последующим поэтапным расширением производственных мощностей. Однако до сих пор контракт между РФ и Боливией не одобрен парламентом. Стоит ли ожидать, что этот документ будет принят в ближайшее время?– Действительно, по законодательству Боливии контракт должен быть утвержден парламентом. Документ был подписан в сентябре прошлого года, и президент Боливии постоянно говорит о важности того, чтобы он был одобрен парламентом в кратчайшие сроки, чтобы не тормозить реализацию этого важного стратегического проекта. Однако из-за внутриполитической обстановки вопрос затянулся, хотя уже с начала 2025 года мы наблюдаем определенный позитив. В начале января контракт прошел одобрение в первой парламентской инстанции – комитете по энергетическим вопросам. Следующий этап – это рассмотрение документа комиссией по вопросам экономики. В своих выступлениях председатель Палаты депутатов заверил, что заседание этой комиссии должно пройти в ближайшее время.Затем вопрос будет вынесен на пленарное заседание Палаты депутатов. Здесь вопросы есть, но мы надеемся на победу здравого смысла. Более сложным видится принятие этого контракта в Верхней палате Национальной ассамблеи. Мы работаем и с депутатами, и с сенаторами, держим руку на пульсе. Надеемся на скорейшее разрешение этого вопроса.Литиевый контракт – один из главных активов наших экономических отношений. Очень важно запустить промышленное производство белого золота. Тогда уже будем обсуждать другие проекты, в том числе производство батарей с использованием российских технологий.– "Росатом" строит в Боливии самый высокогорный Центр ядерных технологий в мире. Когда он будет полностью сдан?– По планам исходим из того, что сдача и пуск исследовательского ядерного реактора, ключевого компонента Центра ядерных технологий, запланированы на июнь-июль 2025 года. Все идет по плану. Я недавно туда ездил. Как вы знаете, в октябре 2023 года президент Боливии Луис Арсе открыл многоцелевой центр облучения, который будет гарантировать безопасность продуктов питания. Помимо облучения продуктов, предназначенных на экспорт, там также проводится облучение семян различных культур для повышения их всхожести. Мы можем с уверенностью сказать, что применяемые в этом центре высокие технологии непосредственным образом делают положительный вклад в экспорт боливийской сельхозпродукции. Наши партнеры очень этим дорожат и ценят этот центр.Что касается радиофармпрепаратов, которые производятся в Центре ядерных технологий "Росатома", то они уже поставляются в местные центры ядерной медицины и показывают высокую эффективность.– Россия ранее предлагала Боливии создать постоянный действующий кризисный центр для борьбы с пожарами, которые каждый год наносят большой ущерб стране. Есть ли какое-то решение в этой сфере?– Действительно Боливия сталкивается с природными катаклизмами. Прежде всего это пожары, наводнения, паводки. Боливийские партнеры проявляют большой интерес к сооружению центра управления в кризисных ситуациях, который, по задумке, должен помочь не только в борьбе с пожарами, но и в реагировании на другие стихийные бедствия. В настоящий момент министерство обороны Боливии проводит консультации с нашим министерством по чрезвычайным ситуациям, в рамках видеоконференций согласовываются различные аспекты будущего центра. Мы довольны ходом переговоров. Ожидаем выхода на конкретные договоренности в ближайшее время, возможно, уже в текущем году.– В Боливии есть много выпускников советских и российских вузов. Сохраняется ли интерес к российскому образованию и сейчас? Проявляют ли боливийцы интерес к изучению русского языка?– Наше правительство выделяет квоты на обучение боливийских студентов в России. На учебный год 2024-2025 число квот составило 60 мест. Но мы всегда получаем гораздо большее количество заявок. К сожалению, многие боливийские студенты, желающие получить образование в нашей стране, сталкиваются с некоторыми трудностями. Помимо высокой стоимости авиабилетов, беспокойство вызывает у них также проблема финансового сообщения, денежных переводов. Мы с боливийскими коллегами активно работаем над поиском решения этой проблемы.Что касается изучения русского языка, то здесь эта тема неоднократно поднималась в контактах с представителями боливийских университетов. Спрос есть. В Боливии работает русско-боливийская среднеобразовательная школа, где имеются курсы русского языка.– Какие мероприятия готовит посольство в рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне?– Мы планируем провести целый ряд важных мероприятий и различного рода символических акций. Среди основных могу выделить конкурс детского рисунка, посвященный Великой Отечественной войне, с последующим выставлением лучших работ в Центральном музее Ла-Паса. Мы подобрали жюри из профессиональных художников, которые будут определять победителей в четырех номинациях.Еще в сотрудничестве с мэрией Ла-Паса прорабатываем вопрос открытия к 9 мая Сада памяти. Планируем высадить порядка 200 деревьев и поставить памятный мемориал.Планируем проведение праздничных концертов в посольстве и в городе. Прорабатывается вопрос организации показа нескольких отечественных военных фильмов. И, несомненно, проведем уже традиционный прием в посольстве и акцию "Бессмертный полк", которая вызывает у местных жителей большой интерес.

https://ria.ru/20250210/diplomatiya-1998379057.html

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https://ria.ru/20241101/boliviya-1981389422.html

https://ria.ru/20250208/posol-1998145808.html

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россия, боливия, в мире, международные отношения, интервью