https://ria.ru/20250210/usaid-1998511642.html

Фицо попросил Маска предоставить информацию о проектах USAID в Словакии

Фицо попросил Маска предоставить информацию о проектах USAID в Словакии - РИА Новости, 10.02.2025

Фицо попросил Маска предоставить информацию о проектах USAID в Словакии

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо обратился к глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США и предпринимателю Илону Маску с... РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T23:20:00+03:00

2025-02-10T23:20:00+03:00

2025-02-10T23:20:00+03:00

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БРАТИСЛАВА, 10 фев - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо обратился к глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США и предпринимателю Илону Маску с просьбой предоставить информацию о проектах, которые в республике получали финансирование по линии Агентства по международному развитию (USAID) и которые могли быть использованы в политических целях. "Объявленное закрытие агентства USAID затрагивает и внутренние дела Словакии. Несомненно, финансовые ресурсы из USAID были в Словакии использованы и на политические цели для деформирования политической системы и протекции определенных политических партий. Чтобы было возможно отделить полезные и благотворительные проекты от грубого вмешательства во внутренние дела Словакии, считаю правильным обратиться к вам с просьбой предоставить доступную информацию о дотациях и грантах, которые были выданы неправительственным организациям, СМИ и отдельным журналистам, которые работали и работают в Словакии", - написал Фицо Маску, текст письма опубликован в понедельник на странице словацкого премьера в социальной сети Facebook*.Фицо отметил, что готов лично встретиться с Маском, поскольку тема использования иностранных фондов в Словакии для дискриминации части политического спектра является чрезвычайно серьезной. Глава нового департамента эффективности государственного управления США (DOGE) и предприниматель Маск 2 февраля назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". Маск заявил, что президент США Дональд Трамп согласен закрыть USAID. Кроме того, глава DOGE уточнил, что они "уже находятся в процессе" закрытия агентства.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20250204/usaid-1997184964.html

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в мире, словакия, сша, россия, роберт фицо, илон маск, дональд трамп, агентство по международному развитию сша