Фицо попросил Маска предоставить информацию о проектах USAID в Словакии
Премьер Словакии Фицо попросил Маска предоставить данные о дотациях от USAID
© AP Photo / Manuel Balce CenetaШтаб-квартира USAID
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Штаб-квартира USAID. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 10 фев - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо обратился к глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США и предпринимателю Илону Маску с просьбой предоставить информацию о проектах, которые в республике получали финансирование по линии Агентства по международному развитию (USAID) и которые могли быть использованы в политических целях.
"Объявленное закрытие агентства USAID затрагивает и внутренние дела Словакии. Несомненно, финансовые ресурсы из USAID были в Словакии использованы и на политические цели для деформирования политической системы и протекции определенных политических партий. Чтобы было возможно отделить полезные и благотворительные проекты от грубого вмешательства во внутренние дела Словакии, считаю правильным обратиться к вам с просьбой предоставить доступную информацию о дотациях и грантах, которые были выданы неправительственным организациям, СМИ и отдельным журналистам, которые работали и работают в Словакии", - написал Фицо Маску, текст письма опубликован в понедельник на странице словацкого премьера в социальной сети Facebook*.
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Фицо отметил, что готов лично встретиться с Маском, поскольку тема использования иностранных фондов в Словакии для дискриминации части политического спектра является чрезвычайно серьезной.
Глава нового департамента эффективности государственного управления США (DOGE) и предприниматель Маск 2 февраля назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". Маск заявил, что президент США Дональд Трамп согласен закрыть USAID. Кроме того, глава DOGE уточнил, что они "уже находятся в процессе" закрытия агентства.
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