https://ria.ru/20250210/ulgtu-1998375723.html

Руководство УлГТУ обвинили в необоснованном зачислении иностранцев

Руководство УлГТУ обвинили в необоснованном зачислении иностранцев - РИА Новости, 10.02.2025

Руководство УлГТУ обвинили в необоснованном зачислении иностранцев

Четверых сотрудников из руководства Ульяновского государственного технического университета (УлГТУ) задержали из-за необоснованного зачисления в вуз иностранных РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T12:16:00+03:00

2025-02-10T12:16:00+03:00

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САМАРА, 10 фев — РИА Новости. Четверых сотрудников из руководства Ульяновского государственного технического университета (УлГТУ) задержали из-за необоснованного зачисления в вуз иностранных студентов, не знающих русского языка, сообщил СК в Telegram-канале. "Следователями СК России лица из числа руководства Ульяновского государственного технического университета обвиняются в злоупотреблении полномочиями. Предварительно установлено, что лица из числа руководства Ульяновского государственного технического университета с 2022 по 2025 год безосновательно зачисляли в вуз иностранных студентов, не владеющих русским языком и не способных осваивать образовательную программу", — отметили в ведомстве. Там указали, что за каждого зачисленного студента из бюджета России переводились деньги на счет вуза. В целом за три года руководство УлГТУ необоснованно приняло на бюджетную форму обучения не менее 129 иностранных студентов, что повлекло ущерб бюджету страны на сумму около 20 миллионов рублей. По уголовному делу о злоупотреблении полномочиями задержали четырех сотрудников УлГТУ, им предъявили обвинения. Трех человек заключили под стражу, еще одного отправили под домашний арест. В общежитии вуза провели обыски и рейды, во время которых изъяли интересующие следствие предметы и документы. Среди студентов установили нарушителей порядка постановки на воинский учет. На допросы доставили учащихся, не владеющих русским языком. В региональном СУ СК ранее сообщали РИА Новости, что среди подозреваемых по делу о злоупотреблении полномочиями — ректор УлГТУ. В пятницу ее арестовали на два месяца.

https://ria.ru/20250117/delo-1994184981.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)