США приостановили разработку мирного плана по Украине, пишет Telegraph
Telegraph: США приостановили разработку плана по Украине, чтобы учесть мнение ЕС
© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа приостановила разработку плана по урегулированию конфликта на Украине, чтобы учесть мнение европейских союзников, утверждает британская газета Telegraph.
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"Администрация Дональда Трампа приостановила разработку своего мирного плана по Украине, чтобы дать Европе место за столом переговоров", — говорится в публикации.
По данным газеты, спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог пообещал провести индивидуальные переговоры с союзниками по НАТО, прежде чем завершить работу над проектом. Он заявил, что будет выяснять мнения о форме, которую должен принять план, и о том, какой вклад могут внести в мирный процесс правительства других стран.
Согласно информации неназванных источников издания, спецпосланник президента Соединенных Штатов по Украине заверил европейских партнеров, что США хотят укрепить позиции Украины в любых переговорах с Россией.
Позиция России по урегулированию конфликта
В июне прошлого года президент Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта. Россия незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам, если:
Глава государства упомянул в этом контексте и отмену антироссийских санкций.
При этом Москва не раз напоминала, что киевский режим еще в октябре 2022 года сам запретил себе вступать в переговоры, а Владимир Зеленский имеет большие проблемы с точки зрения легитимности.