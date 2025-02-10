https://ria.ru/20250210/ukraina-1998510385.html

США приостановили разработку мирного плана по Украине, пишет Telegraph

США приостановили разработку мирного плана по Украине, пишет Telegraph - РИА Новости, 10.02.2025

США приостановили разработку мирного плана по Украине, пишет Telegraph

Администрация президента США Дональда Трампа приостановила разработку плана по урегулированию конфликта на Украине, чтобы учесть мнение европейских союзников,... РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T23:05:00+03:00

2025-02-10T23:05:00+03:00

2025-02-10T23:16:00+03:00

в мире

украина

сша

россия

дональд трамп

владимир путин

кит келлог

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152114/10/1521141094_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_758d70e1ef1c7c62764573a1bb95314e.jpg

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа приостановила разработку плана по урегулированию конфликта на Украине, чтобы учесть мнение европейских союзников, утверждает британская газета Telegraph. "Администрация Дональда Трампа приостановила разработку своего мирного плана по Украине, чтобы дать Европе место за столом переговоров", — говорится в публикации.По данным газеты, спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог пообещал провести индивидуальные переговоры с союзниками по НАТО, прежде чем завершить работу над проектом. Он заявил, что будет выяснять мнения о форме, которую должен принять план, и о том, какой вклад могут внести в мирный процесс правительства других стран. Согласно информации неназванных источников издания, спецпосланник президента Соединенных Штатов по Украине заверил европейских партнеров, что США хотят укрепить позиции Украины в любых переговорах с Россией.Позиция России по урегулированию конфликтаВ июне прошлого года президент Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта. Россия незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам, если:Глава государства упомянул в этом контексте и отмену антироссийских санкций.При этом Москва не раз напоминала, что киевский режим еще в октябре 2022 года сам запретил себе вступать в переговоры, а Владимир Зеленский имеет большие проблемы с точки зрения легитимности.

https://ria.ru/20250210/zelenskiy-1998506188.html

https://ria.ru/20250210/ukraina-1998482804.html

украина

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, владимир путин, кит келлог, нато, вооруженные силы украины