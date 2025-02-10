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США приостановили разработку мирного плана по Украине, пишет Telegraph - РИА Новости, 10.02.2025
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23:05 10.02.2025 (обновлено: 23:16 10.02.2025)
https://ria.ru/20250210/ukraina-1998510385.html
США приостановили разработку мирного плана по Украине, пишет Telegraph
США приостановили разработку мирного плана по Украине, пишет Telegraph - РИА Новости, 10.02.2025
США приостановили разработку мирного плана по Украине, пишет Telegraph
Администрация президента США Дональда Трампа приостановила разработку плана по урегулированию конфликта на Украине, чтобы учесть мнение европейских союзников,... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T23:05:00+03:00
2025-02-10T23:16:00+03:00
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа приостановила разработку плана по урегулированию конфликта на Украине, чтобы учесть мнение европейских союзников, утверждает британская газета Telegraph. &quot;Администрация Дональда Трампа приостановила разработку своего мирного плана по Украине, чтобы дать Европе место за столом переговоров&quot;, — говорится в публикации.По данным газеты, спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог пообещал провести индивидуальные переговоры с союзниками по НАТО, прежде чем завершить работу над проектом. Он заявил, что будет выяснять мнения о форме, которую должен принять план, и о том, какой вклад могут внести в мирный процесс правительства других стран. Согласно информации неназванных источников издания, спецпосланник президента Соединенных Штатов по Украине заверил европейских партнеров, что США хотят укрепить позиции Украины в любых переговорах с Россией.Позиция России по урегулированию конфликтаВ июне прошлого года президент Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта. Россия незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам, если:Глава государства упомянул в этом контексте и отмену антироссийских санкций.При этом Москва не раз напоминала, что киевский режим еще в октябре 2022 года сам запретил себе вступать в переговоры, а Владимир Зеленский имеет большие проблемы с точки зрения легитимности.
https://ria.ru/20250210/zelenskiy-1998506188.html
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в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, владимир путин, кит келлог, нато, вооруженные силы украины
В мире, Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин, Кит Келлог, НАТО, Вооруженные силы Украины
США приостановили разработку мирного плана по Украине, пишет Telegraph

Telegraph: США приостановили разработку плана по Украине, чтобы учесть мнение ЕС

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа приостановила разработку плана по урегулированию конфликта на Украине, чтобы учесть мнение европейских союзников, утверждает британская газета Telegraph.
«

"Администрация Дональда Трампа приостановила разработку своего мирного плана по Украине, чтобы дать Европе место за столом переговоров", — говорится в публикации.

Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
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По данным газеты, спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог пообещал провести индивидуальные переговоры с союзниками по НАТО, прежде чем завершить работу над проектом. Он заявил, что будет выяснять мнения о форме, которую должен принять план, и о том, какой вклад могут внести в мирный процесс правительства других стран.
Согласно информации неназванных источников издания, спецпосланник президента Соединенных Штатов по Украине заверил европейских партнеров, что США хотят укрепить позиции Украины в любых переговорах с Россией.

Позиция России по урегулированию конфликта

В июне прошлого года президент Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта. Россия незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам, если:
  • Украина официально откажется от намерений присоединиться к НАТО;
  • ВСУ выйдут из новых российских регионов;
  • киевские власти проведут демилитаризацию и денацификацию;
  • страна примет нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус.
Глава государства упомянул в этом контексте и отмену антироссийских санкций.
При этом Москва не раз напоминала, что киевский режим еще в октябре 2022 года сам запретил себе вступать в переговоры, а Владимир Зеленский имеет большие проблемы с точки зрения легитимности.
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В миреУкраинаСШАРоссияДональд ТрампВладимир ПутинКит КеллогНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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