Украина продает американское оружие наркокартелям, заявил Карлсон
Журналист Карслон: Украина продает американское оружие наркокартелям в Мексике
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Marco GomezПогрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 фев - РИА Новости. Украина перепродает поставляемое ей американское оружие мексиканским наркокартелям, орудующим на границе с США, считает американский журналист Такер Карслон.
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"Они продают оружие наркокартелям... Факт в том, что украинские военные продают огромный процент, до половины оружия, которое мы им отправляем. И это не мои догадки. Это факт. Не домыслы. Они продают его и многое оказывается у наркокартелей на нашей границе. Так что это преступление", - заявил Карслон во время интервью с подполковником армии США в отставке Дэниелом Дэвисом.
Также он вновь раскритиковал бывшего госсекретаря Энтони Блинкена за эскалацию конфликта на Украине и назвал его преступником.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая в ходе заседания Совбеза ООН по Украине, заявил, что Киев перепродает часть западного оружия на "черном рынке", и сложно представить, что об этом не знают в западных столицах. Также спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что поставляемое на Украину Западом оружие впоследствии перепродается в страны Ближнего Востока, поэтому западные страны виноваты в палестино-израильском конфликте. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, напомнила о рисках поставок киевскому режиму натовского оружия, которое впоследствии расползается "на черные рынки" стран мира.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнём". Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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