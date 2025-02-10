https://ria.ru/20250210/ukraina-1998507793.html

Украина продает американское оружие наркокартелям, заявил Карлсон

Украина продает американское оружие наркокартелям, заявил Карлсон - РИА Новости, 10.02.2025

Украина продает американское оружие наркокартелям, заявил Карлсон

Украина перепродает поставляемое ей американское оружие мексиканским наркокартелям, орудующим на границе с США, считает американский журналист Такер Карслон. РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T22:30:00+03:00

2025-02-10T22:30:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 10 фев - РИА Новости. Украина перепродает поставляемое ей американское оружие мексиканским наркокартелям, орудующим на границе с США, считает американский журналист Такер Карслон. "Они продают оружие наркокартелям... Факт в том, что украинские военные продают огромный процент, до половины оружия, которое мы им отправляем. И это не мои догадки. Это факт. Не домыслы. Они продают его и многое оказывается у наркокартелей на нашей границе. Так что это преступление", - заявил Карслон во время интервью с подполковником армии США в отставке Дэниелом Дэвисом. Также он вновь раскритиковал бывшего госсекретаря Энтони Блинкена за эскалацию конфликта на Украине и назвал его преступником. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая в ходе заседания Совбеза ООН по Украине, заявил, что Киев перепродает часть западного оружия на "черном рынке", и сложно представить, что об этом не знают в западных столицах. Также спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что поставляемое на Украину Западом оружие впоследствии перепродается в страны Ближнего Востока, поэтому западные страны виноваты в палестино-израильском конфликте. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, напомнила о рисках поставок киевскому режиму натовского оружия, которое впоследствии расползается "на черные рынки" стран мира. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнём". Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250206/zelenskiy-1997777598.html

https://ria.ru/20250201/karlson-1996780291.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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