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Украина продает американское оружие наркокартелям, заявил Карлсон - РИА Новости, 10.02.2025
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22:30 10.02.2025
https://ria.ru/20250210/ukraina-1998507793.html
Украина продает американское оружие наркокартелям, заявил Карлсон
Украина продает американское оружие наркокартелям, заявил Карлсон - РИА Новости, 10.02.2025
Украина продает американское оружие наркокартелям, заявил Карлсон
Украина перепродает поставляемое ей американское оружие мексиканским наркокартелям, орудующим на границе с США, считает американский журналист Такер Карслон. РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T22:30:00+03:00
2025-02-10T22:30:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 10 фев - РИА Новости. Украина перепродает поставляемое ей американское оружие мексиканским наркокартелям, орудующим на границе с США, считает американский журналист Такер Карслон. "Они продают оружие наркокартелям... Факт в том, что украинские военные продают огромный процент, до половины оружия, которое мы им отправляем. И это не мои догадки. Это факт. Не домыслы. Они продают его и многое оказывается у наркокартелей на нашей границе. Так что это преступление", - заявил Карслон во время интервью с подполковником армии США в отставке Дэниелом Дэвисом. Также он вновь раскритиковал бывшего госсекретаря Энтони Блинкена за эскалацию конфликта на Украине и назвал его преступником. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая в ходе заседания Совбеза ООН по Украине, заявил, что Киев перепродает часть западного оружия на "черном рынке", и сложно представить, что об этом не знают в западных столицах. Также спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что поставляемое на Украину Западом оружие впоследствии перепродается в страны Ближнего Востока, поэтому западные страны виноваты в палестино-израильском конфликте. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, напомнила о рисках поставок киевскому режиму натовского оружия, которое впоследствии расползается "на черные рынки" стран мира. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнём". Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250206/zelenskiy-1997777598.html
https://ria.ru/20250201/karlson-1996780291.html
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в мире, цены на нефть, украина, россия, сша, сергей лавров, энтони блинкен, вячеслав володин, нато, оон, госдума рф
В мире, Цены на нефть, Украина, Россия, США, Сергей Лавров, Энтони Блинкен, Вячеслав Володин, НАТО, ООН, Госдума РФ
Украина продает американское оружие наркокартелям, заявил Карлсон

Журналист Карслон: Украина продает американское оружие наркокартелям в Мексике

© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Marco GomezПогрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Marco Gomez
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 фев - РИА Новости. Украина перепродает поставляемое ей американское оружие мексиканским наркокартелям, орудующим на границе с США, считает американский журналист Такер Карслон.
«
"Они продают оружие наркокартелям... Факт в том, что украинские военные продают огромный процент, до половины оружия, которое мы им отправляем. И это не мои догадки. Это факт. Не домыслы. Они продают его и многое оказывается у наркокартелей на нашей границе. Так что это преступление", - заявил Карслон во время интервью с подполковником армии США в отставке Дэниелом Дэвисом.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
"Новый уровень". В Раде сделали заявление после слов Зеленского о Карлсоне
6 февраля, 16:38
Также он вновь раскритиковал бывшего госсекретаря Энтони Блинкена за эскалацию конфликта на Украине и назвал его преступником.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая в ходе заседания Совбеза ООН по Украине, заявил, что Киев перепродает часть западного оружия на "черном рынке", и сложно представить, что об этом не знают в западных столицах. Также спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что поставляемое на Украину Западом оружие впоследствии перепродается в страны Ближнего Востока, поэтому западные страны виноваты в палестино-израильском конфликте. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, напомнила о рисках поставок киевскому режиму натовского оружия, которое впоследствии расползается "на черные рынки" стран мира.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнём". Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
Карлсон жестко высказался о Зеленском
1 февраля, 13:16
 
В миреЦены на нефтьУкраинаРоссияСШАСергей ЛавровЭнтони БлинкенВячеслав ВолодинНАТОООНГосдума РФ
 
 
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