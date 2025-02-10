В киевском горсовете прошли обыски по делу о незаконных сделках с землей
НАБУ в рамках дела о коррупции в Киевском горсовете изъяло крупную сумму денег
Автомобиль украинской полиции в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило в понедельник о проведении ряда обысков по делу о незаконных сделках с землей, изъята крупная сумма денежных средств в различной валюте.
Директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семен Кривонос ранее в понедельник заявил, что бывший депутат киевского горсовета Денис Комарницкий, подозреваемый в организации незаконных сделок с землей в украинской столице, скрывается от следствия и может попытаться покинуть страну.
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"НАБУ и САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура – ред.) в рамках операции "Чистый город" по коррупции в киевском горсовете провели ряд обысков в связанных с организатором преступной схемы лиц. В рамках следственных действий в банковских ящиках обнаружили крупную сумму денежных средств: более 6,4 миллиона долларов, 630 тысяч евро и 800 тысяч гривен (19,2 тысячи долларов)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале НАБУ.
Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины 6 февраля заявила о проведении операции по разоблачению преступной организации, причастной к земельной коррупции в горсовете и горадминистрации Киева. Среди них, по данным НАБУ, был заммэра Киева. По информации украинских СМИ речь идет Петре Олениче.
По словам Кривоноса, во время спецоперации правоохранители задержали семерых из десяти подозреваемых в незаконных сделках с землей в Киеве. Им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Он отметил, что один из организаторов мошеннических схем скрывается от следствия. Как пишет агентство Укринформ, речь о бывшем депутате Киевгорсовета Денисе Комарницком.
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