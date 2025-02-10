https://ria.ru/20250210/ukraina-1998501804.html

В киевском горсовете прошли обыски по делу о незаконных сделках с землей

В киевском горсовете прошли обыски по делу о незаконных сделках с землей - РИА Новости, 10.02.2025

В киевском горсовете прошли обыски по делу о незаконных сделках с землей

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило в понедельник о проведении ряда обысков по делу о незаконных сделках с землей, изъята крупная сумма... РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T21:14:00+03:00

2025-02-10T21:14:00+03:00

2025-02-10T21:14:00+03:00

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национальное антикоррупционное бюро украины (набу)

специализированная антикоррупционная прокуратура (сап)

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МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило в понедельник о проведении ряда обысков по делу о незаконных сделках с землей, изъята крупная сумма денежных средств в различной валюте. Директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семен Кривонос ранее в понедельник заявил, что бывший депутат киевского горсовета Денис Комарницкий, подозреваемый в организации незаконных сделок с землей в украинской столице, скрывается от следствия и может попытаться покинуть страну. "НАБУ и САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура – ред.) в рамках операции "Чистый город" по коррупции в киевском горсовете провели ряд обысков в связанных с организатором преступной схемы лиц. В рамках следственных действий в банковских ящиках обнаружили крупную сумму денежных средств: более 6,4 миллиона долларов, 630 тысяч евро и 800 тысяч гривен (19,2 тысячи долларов)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале НАБУ. Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины 6 февраля заявила о проведении операции по разоблачению преступной организации, причастной к земельной коррупции в горсовете и горадминистрации Киева. Среди них, по данным НАБУ, был заммэра Киева. По информации украинских СМИ речь идет Петре Олениче. По словам Кривоноса, во время спецоперации правоохранители задержали семерых из десяти подозреваемых в незаконных сделках с землей в Киеве. Им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Он отметил, что один из организаторов мошеннических схем скрывается от следствия. Как пишет агентство Укринформ, речь о бывшем депутате Киевгорсовета Денисе Комарницком.

https://ria.ru/20241126/ukraina-1985688094.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, киев, украина, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), специализированная антикоррупционная прокуратура (сап)