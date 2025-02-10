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В киевском горсовете прошли обыски по делу о незаконных сделках с землей - РИА Новости, 10.02.2025
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21:14 10.02.2025
https://ria.ru/20250210/ukraina-1998501804.html
В киевском горсовете прошли обыски по делу о незаконных сделках с землей
В киевском горсовете прошли обыски по делу о незаконных сделках с землей - РИА Новости, 10.02.2025
В киевском горсовете прошли обыски по делу о незаконных сделках с землей
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило в понедельник о проведении ряда обысков по делу о незаконных сделках с землей, изъята крупная сумма... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T21:14:00+03:00
2025-02-10T21:14:00+03:00
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специализированная антикоррупционная прокуратура (сап)
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МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило в понедельник о проведении ряда обысков по делу о незаконных сделках с землей, изъята крупная сумма денежных средств в различной валюте. Директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семен Кривонос ранее в понедельник заявил, что бывший депутат киевского горсовета Денис Комарницкий, подозреваемый в организации незаконных сделок с землей в украинской столице, скрывается от следствия и может попытаться покинуть страну. "НАБУ и САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура – ред.) в рамках операции "Чистый город" по коррупции в киевском горсовете провели ряд обысков в связанных с организатором преступной схемы лиц. В рамках следственных действий в банковских ящиках обнаружили крупную сумму денежных средств: более 6,4 миллиона долларов, 630 тысяч евро и 800 тысяч гривен (19,2 тысячи долларов)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале НАБУ. Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины 6 февраля заявила о проведении операции по разоблачению преступной организации, причастной к земельной коррупции в горсовете и горадминистрации Киева. Среди них, по данным НАБУ, был заммэра Киева. По информации украинских СМИ речь идет Петре Олениче. По словам Кривоноса, во время спецоперации правоохранители задержали семерых из десяти подозреваемых в незаконных сделках с землей в Киеве. Им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Он отметил, что один из организаторов мошеннических схем скрывается от следствия. Как пишет агентство Укринформ, речь о бывшем депутате Киевгорсовета Денисе Комарницком.
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в мире, киев, украина, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), специализированная антикоррупционная прокуратура (сап)
В мире, Киев, Украина, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП)
В киевском горсовете прошли обыски по делу о незаконных сделках с землей

НАБУ в рамках дела о коррупции в Киевском горсовете изъяло крупную сумму денег

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкАвтомобиль украинской полиции в Киеве
Автомобиль украинской полиции в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Автомобиль украинской полиции в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило в понедельник о проведении ряда обысков по делу о незаконных сделках с землей, изъята крупная сумма денежных средств в различной валюте.
Директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семен Кривонос ранее в понедельник заявил, что бывший депутат киевского горсовета Денис Комарницкий, подозреваемый в организации незаконных сделок с землей в украинской столице, скрывается от следствия и может попытаться покинуть страну.
«
"НАБУ и САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура – ред.) в рамках операции "Чистый город" по коррупции в киевском горсовете провели ряд обысков в связанных с организатором преступной схемы лиц. В рамках следственных действий в банковских ящиках обнаружили крупную сумму денежных средств: более 6,4 миллиона долларов, 630 тысяч евро и 800 тысяч гривен (19,2 тысячи долларов)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале НАБУ.
Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины 6 февраля заявила о проведении операции по разоблачению преступной организации, причастной к земельной коррупции в горсовете и горадминистрации Киева. Среди них, по данным НАБУ, был заммэра Киева. По информации украинских СМИ речь идет Петре Олениче.
По словам Кривоноса, во время спецоперации правоохранители задержали семерых из десяти подозреваемых в незаконных сделках с землей в Киеве. Им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Он отметил, что один из организаторов мошеннических схем скрывается от следствия. Как пишет агентство Укринформ, речь о бывшем депутате Киевгорсовета Денисе Комарницком.
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В миреКиевУкраинаНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП)
 
 
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