https://ria.ru/20250210/ukraina-1998482804.html

"Мы тоже хотим". Требование Трампа к Украине вызвало негодование в Европе

"Мы тоже хотим". Требование Трампа к Украине вызвало негодование в Европе - РИА Новости, 10.02.2025

"Мы тоже хотим". Требование Трампа к Украине вызвало негодование в Европе

Критические замечания канцлера Германии Олафа Шольца по поводу идеи президента США Дональда Трампа об украинских месторождениях редкоземельных металлов могут... РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T18:36:00+03:00

2025-02-10T18:36:00+03:00

2025-02-10T19:52:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

европа

олаф шольц

дональд трамп

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/05/1997487182_0:0:3068:1725_1920x0_80_0_0_6b88c006b7db650264d7d927970e671a.jpg

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Критические замечания канцлера Германии Олафа Шольца по поводу идеи президента США Дональда Трампа об украинских месторождениях редкоземельных металлов могут быть связаны с тем, что европейские страны тоже рассчитывают получить свою долю за оказанную Украине финансовую и военную поддержку, пишет L'AntiDiplomatico."На самом деле Шольц был немного раздражен: очевидно, он старался не говорить, что так делать неправильно, и что мы (европейцы — Прим. ред.) тоже хотим получить свою долю, и что соглашения были другими, но он был немного пассивно-агрессивен, говоря, что помощь (Украине — Прим. ред.) должна предоставляться без условий", — говорится в публикации.В статье отмечается, что Европа помогала Украине наравне с США, но при этом рискует не получить никаких ресурсов взамен. Издание обращает внимание и на то, что украинцы, вероятно, тоже хотели бы иметь возможность высказать свое мнение по вопросу ресурсов своей страны.На прошлой неделе Шольц раскритиковал требование Трампа к Украине о поставках редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь, назвав его эгоистичным. Он заявил, что ресурсы следует использовать для финансирования всего, что понадобится после завершения конфликта.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что планы Трампа по украинским редкоземельным металлам представляют собой коммерческое предложение. При этом лучше всего со стороны Вашингтона было бы вообще не помогать Киеву и тем самым способствовать завершению конфликта, добавил он.

https://ria.ru/20250210/bezhentsy-1998443301.html

https://ria.ru/20250210/tramp-1998278492.html

украина

европа

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, европа, олаф шольц, дональд трамп, сша