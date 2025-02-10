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"Мы тоже хотим". Требование Трампа к Украине вызвало негодование в Европе
"Мы тоже хотим". Требование Трампа к Украине вызвало негодование в Европе - РИА Новости, 10.02.2025
"Мы тоже хотим". Требование Трампа к Украине вызвало негодование в Европе
Критические замечания канцлера Германии Олафа Шольца по поводу идеи президента США Дональда Трампа об украинских месторождениях редкоземельных металлов могут... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T18:36:00+03:00
2025-02-10T18:36:00+03:00
2025-02-10T19:52:00+03:00
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Критические замечания канцлера Германии Олафа Шольца по поводу идеи президента США Дональда Трампа об украинских месторождениях редкоземельных металлов могут быть связаны с тем, что европейские страны тоже рассчитывают получить свою долю за оказанную Украине финансовую и военную поддержку, пишет L'AntiDiplomatico."На самом деле Шольц был немного раздражен: очевидно, он старался не говорить, что так делать неправильно, и что мы (европейцы — Прим. ред.) тоже хотим получить свою долю, и что соглашения были другими, но он был немного пассивно-агрессивен, говоря, что помощь (Украине — Прим. ред.) должна предоставляться без условий", — говорится в публикации.В статье отмечается, что Европа помогала Украине наравне с США, но при этом рискует не получить никаких ресурсов взамен. Издание обращает внимание и на то, что украинцы, вероятно, тоже хотели бы иметь возможность высказать свое мнение по вопросу ресурсов своей страны.На прошлой неделе Шольц раскритиковал требование Трампа к Украине о поставках редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь, назвав его эгоистичным. Он заявил, что ресурсы следует использовать для финансирования всего, что понадобится после завершения конфликта.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что планы Трампа по украинским редкоземельным металлам представляют собой коммерческое предложение. При этом лучше всего со стороны Вашингтона было бы вообще не помогать Киеву и тем самым способствовать завершению конфликта, добавил он.
https://ria.ru/20250210/bezhentsy-1998443301.html
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в мире, украина, европа, олаф шольц, дональд трамп, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Европа, Олаф Шольц, Дональд Трамп, США
"Мы тоже хотим". Требование Трампа к Украине вызвало негодование в Европе
L'AntiDiplomatico: Европа хочет получить свою долю за оказанную Украине помощь