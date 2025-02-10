Рейтинг@Mail.ru
Киев теряет территории из-за зацикленности на пиаре, пишут СМИ - РИА Новости, 10.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:20 10.02.2025 (обновлено: 19:35 10.02.2025)
https://ria.ru/20250210/ukraina-1998478602.html
Киев теряет территории из-за зацикленности на пиаре, пишут СМИ
Киев теряет территории из-за зацикленности на пиаре, пишут СМИ - РИА Новости, 10.02.2025
Киев теряет территории из-за зацикленности на пиаре, пишут СМИ
Украинские войска несут серьезные потери в личном составе, а также сдают территории из-за зацикленности Киева на пиаре и символике, а не на военных реалиях,... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T18:20:00+03:00
2025-02-10T19:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
франция
киев
александр сырский
вооруженные силы украины
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/10/1972918289_0:62:2701:1581_1920x0_80_0_0_3c27b3c9412f29a2351c47f8d63aad0e.jpg
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Украинские войска несут серьезные потери в личном составе, а также сдают территории из-за зацикленности Киева на пиаре и символике, а не на военных реалиях, пишет американский аналитический журнал Responsible Statecraft. "Если бы Украина принимала решения, основанные больше на реалиях поля боя, а не на символике, она бы не потеряла так много территорий и была бы гораздо лучше подготовлена ​​к предстоящим переговорам", - пишет издание. Журнал, в частности, приводит пример обученной во Франции 155-й бригады ВСУ имени Анны Киевской, которая изначально была широко разрекламирована и должна была продемонстрировать эффективности подготовки и оснащения НАТО, но из которой массово дезертировали солдаты. По мнению издания, глупость стратегии, основанной на пиаре, привела к обратному эффекту. Responsible Statecraft считает, что провал со 155-й бригадой - не единственная подобная ошибка Киева. Так, из-за настойчивых заявлений киевской власти о важности и невозможности потерять Артемовск в ДНР (украинское название – Бахмут), Украина в ходе боев за него бросила в котел тысячи солдат. "Эта неспособность реализовать разумную военную тактику из-за, судя по всему, зацикленности на символике Бахмута привела к потере многих тысяч наиболее опытных и подготовленных солдат Украины - утрате, от которой Украина до сих пор не оправилась", - резюмирует издание. Ранее издание Midi Libre сообщило, что на Украине начали расследование по статье "Дезертирство" в отношении обученной во Франции бригады имени Анны Киевской. По данным украинских СМИ, на которые ссылается издание, 1700 из 2300 обученных во Франции солдат дезертировали вскоре после отправки на фронт. Позднее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский распорядился усилить эту бригаду, а командующий сухопутными войсками ВСУ Михаил Драпатый признал, что ее солдаты дезертируют. Позднее госбюро расследований Украины сообщило о задержании командира одной из рот 155-й бригады.
https://ria.ru/20250210/ukraina-1998438980.html
https://ria.ru/20250210/plennyj-1998339162.html
https://ria.ru/20250210/ukraina-1998472930.html
украина
франция
киев
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/10/1972918289_87:0:2487:1800_1920x0_80_0_0_15296c25e466a18075f3377831e64d83.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, франция, киев, александр сырский, вооруженные силы украины, нато, россия, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Франция, Киев, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, НАТО, Россия, США
Киев теряет территории из-за зацикленности на пиаре, пишут СМИ

RS: обученная во Франции 155-я бригада ВСУ развалилась из-за дезертирства

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинский военный
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинский военный. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Украинские войска несут серьезные потери в личном составе, а также сдают территории из-за зацикленности Киева на пиаре и символике, а не на военных реалиях, пишет американский аналитический журнал Responsible Statecraft.
"Если бы Украина принимала решения, основанные больше на реалиях поля боя, а не на символике, она бы не потеряла так много территорий и была бы гораздо лучше подготовлена ​​к предстоящим переговорам", - пишет издание.
Место взрыва у здания ТЦК в Каменце-Подольском - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
"Идет волна". На Западе рассказали, что произошло на Украине
Вчера, 15:43
Журнал, в частности, приводит пример обученной во Франции 155-й бригады ВСУ имени Анны Киевской, которая изначально была широко разрекламирована и должна была продемонстрировать эффективности подготовки и оснащения НАТО, но из которой массово дезертировали солдаты. По мнению издания, глупость стратегии, основанной на пиаре, привела к обратному эффекту.
Responsible Statecraft считает, что провал со 155-й бригадой - не единственная подобная ошибка Киева. Так, из-за настойчивых заявлений киевской власти о важности и невозможности потерять Артемовск в ДНР (украинское название – Бахмут), Украина в ходе боев за него бросила в котел тысячи солдат.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
Пленный ВСУ развеял миф о "самой крутой" украинской бригаде
Вчера, 08:46
"Эта неспособность реализовать разумную военную тактику из-за, судя по всему, зацикленности на символике Бахмута привела к потере многих тысяч наиболее опытных и подготовленных солдат Украины - утрате, от которой Украина до сих пор не оправилась", - резюмирует издание.
Ранее издание Midi Libre сообщило, что на Украине начали расследование по статье "Дезертирство" в отношении обученной во Франции бригады имени Анны Киевской. По данным украинских СМИ, на которые ссылается издание, 1700 из 2300 обученных во Франции солдат дезертировали вскоре после отправки на фронт. Позднее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский распорядился усилить эту бригаду, а командующий сухопутными войсками ВСУ Михаил Драпатый признал, что ее солдаты дезертируют. Позднее госбюро расследований Украины сообщило о задержании командира одной из рот 155-й бригады.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
На Украине сотрудник военкомата помогал повторно дезертировать из ВСУ
Вчера, 17:58
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаФранцияКиевАлександр СырскийВооруженные силы УкраиныНАТОРоссияСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала