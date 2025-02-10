https://ria.ru/20250210/ukraina-1998478602.html

Киев теряет территории из-за зацикленности на пиаре, пишут СМИ

Киев теряет территории из-за зацикленности на пиаре, пишут СМИ - РИА Новости, 10.02.2025

Киев теряет территории из-за зацикленности на пиаре, пишут СМИ

Украинские войска несут серьезные потери в личном составе, а также сдают территории из-за зацикленности Киева на пиаре и символике, а не на военных реалиях,... РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T18:20:00+03:00

2025-02-10T18:20:00+03:00

2025-02-10T19:35:00+03:00

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Украинские войска несут серьезные потери в личном составе, а также сдают территории из-за зацикленности Киева на пиаре и символике, а не на военных реалиях, пишет американский аналитический журнал Responsible Statecraft. "Если бы Украина принимала решения, основанные больше на реалиях поля боя, а не на символике, она бы не потеряла так много территорий и была бы гораздо лучше подготовлена ​​к предстоящим переговорам", - пишет издание. Журнал, в частности, приводит пример обученной во Франции 155-й бригады ВСУ имени Анны Киевской, которая изначально была широко разрекламирована и должна была продемонстрировать эффективности подготовки и оснащения НАТО, но из которой массово дезертировали солдаты. По мнению издания, глупость стратегии, основанной на пиаре, привела к обратному эффекту. Responsible Statecraft считает, что провал со 155-й бригадой - не единственная подобная ошибка Киева. Так, из-за настойчивых заявлений киевской власти о важности и невозможности потерять Артемовск в ДНР (украинское название – Бахмут), Украина в ходе боев за него бросила в котел тысячи солдат. "Эта неспособность реализовать разумную военную тактику из-за, судя по всему, зацикленности на символике Бахмута привела к потере многих тысяч наиболее опытных и подготовленных солдат Украины - утрате, от которой Украина до сих пор не оправилась", - резюмирует издание. Ранее издание Midi Libre сообщило, что на Украине начали расследование по статье "Дезертирство" в отношении обученной во Франции бригады имени Анны Киевской. По данным украинских СМИ, на которые ссылается издание, 1700 из 2300 обученных во Франции солдат дезертировали вскоре после отправки на фронт. Позднее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский распорядился усилить эту бригаду, а командующий сухопутными войсками ВСУ Михаил Драпатый признал, что ее солдаты дезертируют. Позднее госбюро расследований Украины сообщило о задержании командира одной из рот 155-й бригады.

https://ria.ru/20250210/ukraina-1998438980.html

https://ria.ru/20250210/plennyj-1998339162.html

https://ria.ru/20250210/ukraina-1998472930.html

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в мире, украина, франция, киев, александр сырский, вооруженные силы украины, нато, россия, сша