На Украине сотрудник военкомата помогал повторно дезертировать из ВСУ
На Украине сотрудник военкомата помогал дезертирам повторно бежать из батальона
© AP Photo / LIBKOSУкраинские военнослужащие
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Инструктор рекрутингового центра на Украине помогал военнообязанным за деньги сбежать из военкомата, а военнослужащим, вернувшимся после самовольного оставления части, - повторно дезертировать, сообщили в украинском госбюро расследований (ГБР).
По информации ГБР, мужчин, доставленных для дальнейшей мобилизации и не желающих служить в ВСУ, за 3-4 тысячи долларов инструктор выводил за пределы военкомата. С военнослужащих за помощь в побеге из батальона резерва он брал 4-5 тысяч долларов.
Politico: дезертирство из ВСУ стало политической проблемой Киева
4 февраля, 13:25
«
"Работники ГБР задержали инструктора отделения рекрутинга Мукачевского районного ТЦК (территориальный центр комплектования и социальной поддержки, как на Украине называют военкоматы – ред.), который за деньги помогал мужчинам призывного возраста бежать из помещения центра комплектования, а военнослужащим, которых вернули после самовольного оставления части, – из батальона резерва", - говорится в сообщении на сайте ГБР.
Там уточняется, что по такой схеме место несения службы оставили не менее пяти военнослужащих. Задержать инструктора удалось во время передачи 10 тысяч долларов США за содействие в уклонении от прохождения службы двум военнослужащим, добавили в ГБР.
Секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко 24 января сообщил, что количество дезертиров в рядах ВСУ увеличилось после вступления на Украине осенью 2024 года в силу закона о добровольном возвращении военнослужащих, впервые оставивших воинскую часть.
Ранее юрист украинского центра оказания поддержки ветеранам и их семьям Роман Лихачев сообщил, что с 2022 года на Украине зафиксировано свыше 100 тысяч случаев самовольного оставления воинской части. Издание "Украинская правда" 16 октября 2024 года писало, что офис генпрокурора Украины зарегистрировал около 60 тысяч уголовных дел по факту самовольного оставления части и около 30 тысяч по дезертирству с начала 2022 года в рядах ВСУ.