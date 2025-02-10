https://ria.ru/20250210/ukraina-1998453574.html

СМИ раскрыли, как дочь Келлога связана с Украиной

СМИ раскрыли, как дочь Келлога связана с Украиной - РИА Новости, 10.02.2025

СМИ раскрыли, как дочь Келлога связана с Украиной

Меган Моббс, дочь спецпосланника США по Украине Кита Келлога, возглавляет фонд R. T. Weatherman Foundation, который занимается поставками помощи на Украину,... РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T16:48:00+03:00

2025-02-10T16:48:00+03:00

2025-02-10T17:36:00+03:00

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Меган Моббс, дочь спецпосланника США по Украине Кита Келлога, возглавляет фонд R. T. Weatherman Foundation, который занимается поставками помощи на Украину, пишет газета The Washington Post."Дочь Келлога — Меган Моббс, глава R. T. Weatherman Foundation. <…> Фонд работал на Украине с начала войны", — говорится в статье.По информации издания, фонд создал логистический хаб на границе Румынии с Украиной. Кроме того, он занимается вывозом с Украины тел погибших американских наемников, а раненых помогает эвакуировать в региональный медцентр Ландштуля — американский военный госпиталь в Германии. WP отмечает также, что на прошлой неделе Моббс возмущалась в соцсетях тем, что при экс-президенте Джо Байдене помощь Киеву якобы поступала слишком медленно. В январе 2023 года R. T. Weatherman Foundation стал спонсором визита Келлога на Украину, напоминает газета.В конце января этого года The Wall Street Journal писала, что президент Дональд Трамп поручил Келлогу добиться прекращения украинского конфликта в течение ста дней. В середине июня президент России Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. По словам главы государства, эта инициатива реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к политико-дипломатическому урегулированию.Позже Путин не раз подчеркивал, что Москва готова к переговорам, но возможные договоренности должны учитывать интересы России в сфере безопасности, а также исходить из новых территориальных реалий и устранить первопричины конфликта.

https://ria.ru/20250122/tramp-1994937827.html

https://ria.ru/20250210/ukraina-1998450889.html

https://ria.ru/20250206/tramp-1997777795.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, россия, сша, кит келлог, джо байден, дональд трамп, нато