Рейтинг@Mail.ru
СМИ раскрыли, как дочь Келлога связана с Украиной - РИА Новости, 10.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:48 10.02.2025 (обновлено: 17:36 10.02.2025)
https://ria.ru/20250210/ukraina-1998453574.html
СМИ раскрыли, как дочь Келлога связана с Украиной
СМИ раскрыли, как дочь Келлога связана с Украиной - РИА Новости, 10.02.2025
СМИ раскрыли, как дочь Келлога связана с Украиной
Меган Моббс, дочь спецпосланника США по Украине Кита Келлога, возглавляет фонд R. T. Weatherman Foundation, который занимается поставками помощи на Украину,... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T16:48:00+03:00
2025-02-10T17:36:00+03:00
в мире
украина
россия
сша
кит келлог
джо байден
дональд трамп
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962101409_252:0:3072:1586_1920x0_80_0_0_f5f6aae63df9b51a100d470af46dea5e.jpg
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Меган Моббс, дочь спецпосланника США по Украине Кита Келлога, возглавляет фонд R. T. Weatherman Foundation, который занимается поставками помощи на Украину, пишет газета The Washington Post.&quot;Дочь Келлога — Меган Моббс, глава R. T. Weatherman Foundation. &lt;…&gt; Фонд работал на Украине с начала войны&quot;, — говорится в статье.По информации издания, фонд создал логистический хаб на границе Румынии с Украиной. Кроме того, он занимается вывозом с Украины тел погибших американских наемников, а раненых помогает эвакуировать в региональный медцентр Ландштуля — американский военный госпиталь в Германии. WP отмечает также, что на прошлой неделе Моббс возмущалась в соцсетях тем, что при экс-президенте Джо Байдене помощь Киеву якобы поступала слишком медленно. В январе 2023 года R. T. Weatherman Foundation стал спонсором визита Келлога на Украину, напоминает газета.В конце января этого года The Wall Street Journal писала, что президент Дональд Трамп поручил Келлогу добиться прекращения украинского конфликта в течение ста дней. В середине июня президент России Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. По словам главы государства, эта инициатива реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к политико-дипломатическому урегулированию.Позже Путин не раз подчеркивал, что Москва готова к переговорам, но возможные договоренности должны учитывать интересы России в сфере безопасности, а также исходить из новых территориальных реалий и устранить первопричины конфликта.
https://ria.ru/20250122/tramp-1994937827.html
https://ria.ru/20250210/ukraina-1998450889.html
https://ria.ru/20250206/tramp-1997777795.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962101409_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_0b60deab9138412f6d72909f75068d20.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, сша, кит келлог, джо байден, дональд трамп, нато
В мире, Украина, Россия, США, Кит Келлог, Джо Байден, Дональд Трамп, НАТО
СМИ раскрыли, как дочь Келлога связана с Украиной

WP: дочь спецпосланника Трампа возглавляет фонд по поставкам помощи на Украину

© AP Photo / Frank AugsteinУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© AP Photo / Frank Augstein
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Меган Моббс, дочь спецпосланника США по Украине Кита Келлога, возглавляет фонд R. T. Weatherman Foundation, который занимается поставками помощи на Украину, пишет газета The Washington Post.
«

"Дочь Келлога — Меган Моббс, глава R. T. Weatherman Foundation. <…> Фонд работал на Украине с начала войны", — говорится в статье.

Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
WSJ: Келлог не будет отклоняться от решения Трампа по Украине
22 января, 11:01
По информации издания, фонд создал логистический хаб на границе Румынии с Украиной. Кроме того, он занимается вывозом с Украины тел погибших американских наемников, а раненых помогает эвакуировать в региональный медцентр Ландштуля — американский военный госпиталь в Германии.
WP отмечает также, что на прошлой неделе Моббс возмущалась в соцсетях тем, что при экс-президенте Джо Байдене помощь Киеву якобы поступала слишком медленно.
В январе 2023 года R. T. Weatherman Foundation стал спонсором визита Келлога на Украину, напоминает газета.
В конце января этого года The Wall Street Journal писала, что президент Дональд Трамп поручил Келлогу добиться прекращения украинского конфликта в течение ста дней.
Гробы с телами американских наемников в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
WP: фонд дочери Келлога вывозит раненых американских наемников с Украины
Вчера, 16:34
В середине июня президент России Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. По словам главы государства, эта инициатива реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к политико-дипломатическому урегулированию.
Позже Путин не раз подчеркивал, что Москва готова к переговорам, но возможные договоренности должны учитывать интересы России в сфере безопасности, а также исходить из новых территориальных реалий и устранить первопричины конфликта.
Кит Келлог - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
Келлог заявил, что только Трамп сможет завершить конфликт на Украине
6 февраля, 16:39
 
В миреУкраинаРоссияСШАКит КеллогДжо БайденДональд ТрампНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала