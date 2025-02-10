СМИ раскрыли, как дочь Келлога связана с Украиной
WP: дочь спецпосланника Трампа возглавляет фонд по поставкам помощи на Украину
© AP Photo / Frank AugsteinУкраинские военные
© AP Photo / Frank Augstein
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Меган Моббс, дочь спецпосланника США по Украине Кита Келлога, возглавляет фонд R. T. Weatherman Foundation, который занимается поставками помощи на Украину, пишет газета The Washington Post.
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По информации издания, фонд создал логистический хаб на границе Румынии с Украиной. Кроме того, он занимается вывозом с Украины тел погибших американских наемников, а раненых помогает эвакуировать в региональный медцентр Ландштуля — американский военный госпиталь в Германии.
WP отмечает также, что на прошлой неделе Моббс возмущалась в соцсетях тем, что при экс-президенте Джо Байдене помощь Киеву якобы поступала слишком медленно.
В январе 2023 года R. T. Weatherman Foundation стал спонсором визита Келлога на Украину, напоминает газета.
В конце января этого года The Wall Street Journal писала, что президент Дональд Трамп поручил Келлогу добиться прекращения украинского конфликта в течение ста дней.
В середине июня президент России Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. По словам главы государства, эта инициатива реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к политико-дипломатическому урегулированию.
Позже Путин не раз подчеркивал, что Москва готова к переговорам, но возможные договоренности должны учитывать интересы России в сфере безопасности, а также исходить из новых территориальных реалий и устранить первопричины конфликта.