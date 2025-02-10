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WP: фонд дочери Келлога вывозит раненых американских наемников с Украины - РИА Новости, 10.02.2025
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16:34 10.02.2025 (обновлено: 19:22 10.02.2025)
https://ria.ru/20250210/ukraina-1998450889.html
WP: фонд дочери Келлога вывозит раненых американских наемников с Украины
WP: фонд дочери Келлога вывозит раненых американских наемников с Украины - РИА Новости, 10.02.2025
WP: фонд дочери Келлога вывозит раненых американских наемников с Украины
Фонд R.T. Weatherman Foundation под руководством Меган Моббс, дочери спецпосланника США по Украине Кита Келлога, вывозит раненых американских наемников с... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T16:34:00+03:00
2025-02-10T19:22:00+03:00
в мире
украина
сша
германия
кит келлог
дональд трамп
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Фонд R.T. Weatherman Foundation под руководством Меган Моббс, дочери спецпосланника США по Украине Кита Келлога, вывозит раненых американских наемников с Украины, а также тела ликвидированных, пишет газета Washington Post. "Фонд помогает эвакуировать американских солдат-добровольцев, воюющих на Украине, в региональный медцентр Ландштуля (принадлежащий ВС США зарубежный военный госпиталь в Германии - ред.), - говорится в публикации. Отмечается, что организация также занимается вывозом тел ликвидированных на Украине американских наемников. Ранее газета Wall Street Journal писала, что президент США Дональд Трамп поручил своему спецпосланнику по Украине Киту Келлогу добиться прекращения украинского конфликта в течение 100 дней. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
https://ria.ru/20250210/nebenzya-1998336311.html
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в мире, украина, сша, германия, кит келлог, дональд трамп, министерство обороны рф (минобороны рф)
В мире, Украина, США, Германия, Кит Келлог, Дональд Трамп, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
WP: фонд дочери Келлога вывозит раненых американских наемников с Украины

WP: фонд R.T. Weatherman вывозит раненых американских наемников с Украины

© Фото : R.T. Weatherman FoundationГробы с телами американских наемников в Киеве, Украина
Гробы с телами американских наемников в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© Фото : R.T. Weatherman Foundation
Гробы с телами американских наемников в Киеве, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Фонд R.T. Weatherman Foundation под руководством Меган Моббс, дочери спецпосланника США по Украине Кита Келлога, вывозит раненых американских наемников с Украины, а также тела ликвидированных, пишет газета Washington Post.
"Фонд помогает эвакуировать американских солдат-добровольцев, воюющих на Украине, в региональный медцентр Ландштуля (принадлежащий ВС США зарубежный военный госпиталь в Германии - ред.), - говорится в публикации.
Отмечается, что организация также занимается вывозом тел ликвидированных на Украине американских наемников.
Ранее газета Wall Street Journal писала, что президент США Дональд Трамп поручил своему спецпосланнику по Украине Киту Келлогу добиться прекращения украинского конфликта в течение 100 дней.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
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В миреУкраинаСШАГерманияКит КеллогДональд ТрампМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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