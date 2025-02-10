https://ria.ru/20250210/ukraina-1998438980.html

"Идет волна". На Западе рассказали, что произошло на Украине

"Идет волна". На Западе рассказали, что произошло на Украине - РИА Новости, 10.02.2025

"Идет волна". На Западе рассказали, что произошло на Украине

Украинцы атакуют военкоматы, желая прекращения конфликта и отставки Владимира Зеленского, написал в соцсети X профессор Университета Юго-Восточной Норвегии... РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T15:43:00+03:00

2025-02-10T15:43:00+03:00

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Украинцы атакуют военкоматы, желая прекращения конфликта и отставки Владимира Зеленского, написал в соцсети X профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен."Идет волна атак с применением взрывчатки на военкоматы, похищающие мужчин с улиц. Большинство украинцев хотят переговоров и отставки Зеленского", — указал Дизен.Тем не менее, как отметил эксперт, сторонники Украины на Западе хотят дальше "поддерживать" страну, продолжая конфликт и сражаясь до последнего украинца.Выехавший с Украины депутат Верховной рады Артем Дмитрук 6 февраля заявлял, что ежедневно на Украине от побоев в военкоматах и воинских частях умирают военнообязанные.В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20250210/latviya-1998411498.html

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в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины, киев