На Украине мужчина распылил газовый баллончик в лицо сотруднику военкомата
Житель Чернигова распылил газовый баллончик в лицо сотруднику военкомата
© РИА НовостиСотрудники военкоматов Украины отлавливают мужчин призывного возраста
© РИА Новости
Сотрудники военкоматов Украины отлавливают мужчин призывного возраста. Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Житель Чернигова на Украине распылил в лицо сотруднику военкомата газовый баллончик и угрожал телескопической дубинкой, его задержали, сообщили в полиции города.
"Полицейские задержали злоумышленника, который совершил нападение на военнослужащего. Фигурант на улице Чернигова распылил в лицо военнослужащего ТЦК (военкоматов – ред.) перцовый баллончик раздражающего действия и угрожал ему телескопической дубинкой. После содеянного он сбежал и заперся в доме", - говорится в сообщении, опубликованном на странице полиции в соцсети Facebook*.
По информации правоохранителей, инцидент произошел во время проведения сотрудниками военкомата "оповещения граждан". В полиции утверждают, что во время обыска дома у подозреваемого нашли килограмм конопли и 200 патроны. Против него заведено уголовное дело по двум статьям: "причинение легких или средней тяжести телесных повреждений", "незаконное хранение наркотических средств". Ему грозит до семи лет лишения свободы.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой вручения повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
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