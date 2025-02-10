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На Украине мужчина распылил газовый баллончик в лицо сотруднику военкомата - РИА Новости, 10.02.2025
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15:29 10.02.2025
https://ria.ru/20250210/ukraina-1998436209.html
На Украине мужчина распылил газовый баллончик в лицо сотруднику военкомата
На Украине мужчина распылил газовый баллончик в лицо сотруднику военкомата - РИА Новости, 10.02.2025
На Украине мужчина распылил газовый баллончик в лицо сотруднику военкомата
Житель Чернигова на Украине распылил в лицо сотруднику военкомата газовый баллончик и угрожал телескопической дубинкой, его задержали, сообщили в полиции... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T15:29:00+03:00
2025-02-10T15:29:00+03:00
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Житель Чернигова на Украине распылил в лицо сотруднику военкомата газовый баллончик и угрожал телескопической дубинкой, его задержали, сообщили в полиции города. "Полицейские задержали злоумышленника, который совершил нападение на военнослужащего. Фигурант на улице Чернигова распылил в лицо военнослужащего ТЦК (военкоматов – ред.) перцовый баллончик раздражающего действия и угрожал ему телескопической дубинкой. После содеянного он сбежал и заперся в доме", - говорится в сообщении, опубликованном на странице полиции в соцсети Facebook*.По информации правоохранителей, инцидент произошел во время проведения сотрудниками военкомата "оповещения граждан". В полиции утверждают, что во время обыска дома у подозреваемого нашли килограмм конопли и 200 патроны. Против него заведено уголовное дело по двум статьям: "причинение легких или средней тяжести телесных повреждений", "незаконное хранение наркотических средств". Ему грозит до семи лет лишения свободы. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой вручения повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20250113/mobilizatsiya-1993469523.html
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в мире, украина, чернигов, россия
В мире, Украина, Чернигов, Россия
На Украине мужчина распылил газовый баллончик в лицо сотруднику военкомата

Житель Чернигова распылил газовый баллончик в лицо сотруднику военкомата

© РИА НовостиСотрудники военкоматов Украины отлавливают мужчин призывного возраста
Сотрудники военкоматов Украины отлавливают мужчин призывного возраста - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости
Сотрудники военкоматов Украины отлавливают мужчин призывного возраста. Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Житель Чернигова на Украине распылил в лицо сотруднику военкомата газовый баллончик и угрожал телескопической дубинкой, его задержали, сообщили в полиции города.
"Полицейские задержали злоумышленника, который совершил нападение на военнослужащего. Фигурант на улице Чернигова распылил в лицо военнослужащего ТЦК (военкоматов – ред.) перцовый баллончик раздражающего действия и угрожал ему телескопической дубинкой. После содеянного он сбежал и заперся в доме", - говорится в сообщении, опубликованном на странице полиции в соцсети Facebook*.
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По информации правоохранителей, инцидент произошел во время проведения сотрудниками военкомата "оповещения граждан". В полиции утверждают, что во время обыска дома у подозреваемого нашли килограмм конопли и 200 патроны. Против него заведено уголовное дело по двум статьям: "причинение легких или средней тяжести телесных повреждений", "незаконное хранение наркотических средств". Ему грозит до семи лет лишения свободы.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой вручения повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
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