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Мирошник: ВСУ используют отравляющие вещества, поставляемые Западом
Мирошник: ВСУ используют отравляющие вещества, поставляемые Западом - РИА Новости, 10.02.2025
Мирошник: ВСУ используют отравляющие вещества, поставляемые Западом
Запад отправляет на Украину отравляющие вещества, которые бесконтрольно используются боевиками, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T09:31:00+03:00
2025-02-10T09:31:00+03:00
2025-02-10T09:31:00+03:00
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Запад отправляет на Украину отравляющие вещества, которые бесконтрольно используются боевиками, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "Складывается такое впечатление, что арсеналы американских, натовских баз выметаются, складываются в ящики, их отправляют украинским боевикам, потому что на Украине применять можно все. Можно использовать все вооружения, которые были запрещены", - сказал Мирошник. По его мнению, Украина используется как место для утилизации, в том числе боеприпасов с отравляющими веществами, которые передаются украинским боевикам, а те, надеясь на "беспоследствие", используют все, что попадает в их руки.
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в мире, украина, россия, родион мирошник
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Родион Мирошник
Мирошник: ВСУ используют отравляющие вещества, поставляемые Западом
Мирошник: ВСУ бесконтрольно используют отравляющие вещества, присылаемые Западом