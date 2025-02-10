https://ria.ru/20250210/ukraina-1998324140.html
Букмекеры оценили шансы на прекращение огня на Украине в 2025 году
Букмекеры оценили шансы на прекращение огня на Украине в 2025 году - РИА Новости, 10.02.2025
Букмекеры оценили шансы на прекращение огня на Украине в 2025 году
Оценка букмекерами шансов на прекращение огня на Украине в 2025 году составляет 66 процентов, следует из данных онлайн-платформы Polymarket. РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T02:02:00+03:00
2025-02-10T02:02:00+03:00
2025-02-10T05:45:00+03:00
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сша
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дональд трамп
дмитрий песков
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Оценка букмекерами шансов на прекращение огня на Украине в 2025 году составляет 66 процентов, следует из данных онлайн-платформы Polymarket. При этом 1 января этого года показатель достиг пиковой отметки в 71 процент. Кроме того, вероятность завершения президентом США Дональдом Трампом украинского конфликта за 90 дней, по оценке букмекеров, составляет 26 процентов. В ноябре этот показатель превышал 50 процентов. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что у России сохраняется готовность к переговорам, о чем неоднократно было сказано на уровне главы государства. Песков отметил, что урегулирование конфликта на Украине должно наступить на уровне переговоров, пока чего-то конкретного в этом направлении нет. Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц заявил в воскресенье, что Трамп намерен завершить конфликт на Украине.
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украина, сша, россия, дональд трамп, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Дмитрий Песков
Букмекеры оценили шансы на прекращение огня на Украине в 2025 году
Букмекеры оценили вероятность прекращения огня на Украине в 2025 году в 66%