Рейтинг@Mail.ru
Букмекеры оценили шансы на прекращение огня на Украине в 2025 году - РИА Новости, 10.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:02 10.02.2025 (обновлено: 05:45 10.02.2025)
https://ria.ru/20250210/ukraina-1998324140.html
Букмекеры оценили шансы на прекращение огня на Украине в 2025 году
Букмекеры оценили шансы на прекращение огня на Украине в 2025 году - РИА Новости, 10.02.2025
Букмекеры оценили шансы на прекращение огня на Украине в 2025 году
Оценка букмекерами шансов на прекращение огня на Украине в 2025 году составляет 66 процентов, следует из данных онлайн-платформы Polymarket. РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T02:02:00+03:00
2025-02-10T05:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
сша
россия
дональд трамп
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978490771_0:219:3072:1947_1920x0_80_0_0_149878ffa7dd10fd9a41c61f52a5be72.jpg
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Оценка букмекерами шансов на прекращение огня на Украине в 2025 году составляет 66 процентов, следует из данных онлайн-платформы Polymarket. При этом 1 января этого года показатель достиг пиковой отметки в 71 процент. Кроме того, вероятность завершения президентом США Дональдом Трампом украинского конфликта за 90 дней, по оценке букмекеров, составляет 26 процентов. В ноябре этот показатель превышал 50 процентов. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что у России сохраняется готовность к переговорам, о чем неоднократно было сказано на уровне главы государства. Песков отметил, что урегулирование конфликта на Украине должно наступить на уровне переговоров, пока чего-то конкретного в этом направлении нет. Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц заявил в воскресенье, что Трамп намерен завершить конфликт на Украине.
https://ria.ru/20250210/vzryvy-1998324016.html
https://ria.ru/20250210/bespilotniki-1998321594.html
украина
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978490771_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_8bf4fb19d51402f35cd8c4d954af2673.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, сша, россия, дональд трамп, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Дмитрий Песков
Букмекеры оценили шансы на прекращение огня на Украине в 2025 году

Букмекеры оценили вероятность прекращения огня на Украине в 2025 году в 66%

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские военнослужащие несут тело погибшего украинского военного в Харьковской области
Украинские военнослужащие несут тело погибшего украинского военного в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© AP Photo / Leo Correa
Украинские военнослужащие несут тело погибшего украинского военного в Харьковской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Оценка букмекерами шансов на прекращение огня на Украине в 2025 году составляет 66 процентов, следует из данных онлайн-платформы Polymarket.
При этом 1 января этого года показатель достиг пиковой отметки в 71 процент.
Работа ПВО в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
В Киеве прогремели взрывы
01:59
Кроме того, вероятность завершения президентом США Дональдом Трампом украинского конфликта за 90 дней, по оценке букмекеров, составляет 26 процентов. В ноябре этот показатель превышал 50 процентов.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что у России сохраняется готовность к переговорам, о чем неоднократно было сказано на уровне главы государства. Песков отметил, что урегулирование конфликта на Украине должно наступить на уровне переговоров, пока чего-то конкретного в этом направлении нет.
Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц заявил в воскресенье, что Трамп намерен завершить конфликт на Украине.
Боевое дежурство ЗРК Тор-М1 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
В Брянской области уничтожили три беспилотника
01:05
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСШАРоссияДональд ТрампДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала