"Ермак идет ва-банк". Киев заманивает Москву в капкан

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости, Виктор Жданов. На Украине разгорается борьба за западные военные поставки. Минобороны перестраивает систему закупок, и это вызвало гнев грантовых организаций. У ВСУ могут возникнуть проблемы с вооружением, хотя киевские власти рассчитывают на совершенно другой результат.Доверие закончилосьReuters, ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией, объясняет, что паузу в снабжении ВСУ новая американская администрация взяла только для обсуждения дальнейших планов. Через несколько дней поставки продолжились.В Белом доме воздерживаются от комментариев. Новых программ при Трампе не приняли, но в наследство от Байдена остались контракты на сумму около миллиарда долларов. Киеву этого хватит на несколько месяцев."Конечно, мы не говорим о новых пакетах, пока об этом рано говорить", — подтвердил Зеленский.И это его явно беспокоит. Конфликт на Украине принес американским компаниям рекордные цены на оружие, напомнил он, заискивая перед заокеанским ВПК.А вот министр обороны Рустем Умеров повел себя странно. Он заявил, что контракт с директором Агентства оборонных закупок (АОЗ) Мариной Безруковой не продлят из-за неудовлетворительных результатов. Якобы 47% обязательств по поставкам оборудования и материалов ВСУ не выполнено.АОЗ — "независимая" структура, подотчетная военному ведомству. Все, что закупается для армии, проходит через нее. Агентство создали в 2022-м по указанию Запада, прежде всего США. В руководство некоторое время входили иностранные партнеры. Это должно было способствовать искоренению коррупции в сфере оборонных заказов.Однако Умеров сообщил, что агентство было вовлечено в "политические игры, утечку контрактов и информации". Конкретных примеров не привел. Так или иначе, система военных закупок, отлаженная в последние годы с Западом, может быть нарушена, а доверие союзников — подорвано, пишет The Washington Post.Сомнительный маневрВ The New York Times отмечают, что конфликт между Умеровым и АОЗ ставит под сомнение даже выполнение действующих программ. И усиливает скепсис администрации Трампа по отношению к киевскому режиму.Украинские СМИ сочли решения Умерова разрывом с лобби Демократической партии США, у которой больше нет ни своего президента, ни большинства в конгрессе. Местные грантовые организации, тесно связанные с демократами, уже призвали министра обороны уйти в отставку.Якобы он нарушил процедуру замены главы АОЗ. Руководитель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин подал на Умерова заявление в НАБУ. Открыли уголовное дело, но пока без каких-либо последствий.Столь резкие шаги министр обороны не мог не согласовать с главой офиса Зеленского Андреем Ермаком. Банковая старается понравиться администрации Трампа, а также готовится к существованию без USAID, вскормившей множество украинских структур.Зеленский, к слову, поддержал Умерова. Кроме того, он поручил кабмину подумать, каким организациям следует заменить зарубежные гранты прямым финансированием из госбюджета. То есть АОЗ — это пробный камень.Переобувание с подвохомПолитолог Александр Дудчак считает, что Умерову суд не грозит. "На Украине можно возбуждать уголовные дела на кого угодно и сколько угодно. Против Петра Порошенко* — полтора десятка минимум, и ничего. Киевский режим демонстрирует лояльность Трампу, и увольнение Безруковой — своеобразная попытка ему подыграть", — объясняет эксперт в беседе с РИА Новости.Умеров, Зеленский и Ермак хотят остаться "чистыми" при аудите Вашингтона. Все стрелки переведут на АОЗ. Но Трамп в такой спектакль не поверит. Он уже хочет замены Зеленского, полагает Дудчак.Эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов также отметил, что вряд ли Киев добьется своего. Республиканцы, десятилетиями имеющие дело с демократами, не оценят стремительного "переобувания" украинских властей."Там все гораздо сложнее. Решения, которые сейчас принимают в Белом доме, основаны на совершенно другом. Для них Америка превыше всего. Трамп видит ситуацию иначе, чем Зеленский. Украинским чиновникам не удастся подобными манипуляциями привлечь к себе особое внимание", — рассуждает собеседник РИА Новости.По данным украинского политолога Руслана Бортника, в 2025 году США планировали выделить десятки миллиардов долларов на военную помощь Киеву, но сейчас процесс застопорился. ВСУ получают только то, что подготовили при Байдене."Если правительство найдет компромисс с американской администрацией, США продолжат помощь, чтобы сохранить стабильность Украины и ее способность продержаться до заключения мирного соглашения. США не нужно, чтобы она рассыпалась до этого момента, ведь тогда выиграет Россия", — говорит он.В противном случае не избежать прекращения сотрудничества во многих сферах, включая и военную разведку. Это приведет к серьезным осложнениям для ВСУ на фронте. По мнению Бортника, Вашингтон способен спровоцировать политический кризис на Украине, чтобы подтолкнуть политиков к выборам. Пока Трамп окончательно не определится, киевский режим останется в подвешенном состоянии.* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

