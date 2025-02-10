https://ria.ru/20250210/uest-1998334451.html
Супруга Канье Уэста попросила Бога смягчить сердце рэпера
Супруга Канье Уэста попросила Бога смягчить сердце рэпера - РИА Новости, 10.02.2025
Супруга Канье Уэста попросила Бога смягчить сердце рэпера
Супруга американского рэпера Канье Уэста Бьянка Сенсори попросила Бога смягчить сердце супруга и наполнить его мудростью и добротой. РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T07:08:00+03:00
2025-02-10T07:08:00+03:00
2025-02-10T07:09:00+03:00
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Супруга американского рэпера Канье Уэста Бьянка Сенсори попросила Бога смягчить сердце супруга и наполнить его мудростью и добротой. В пятницу в аккаунте рэпера с различной периодичностью стало появляться множество постов на разную тематику, в том числе о нацизме. При этом почти все они написаны заглавными буквами, без знаков препинания, некоторые содержат нецензурную лексику. Ряд пользователей соцсети высказывали предположение, что аккаунт рэпера был взломан. "Господи, я обращаю тебе мои молитвы о муже с любовью и заботой. Смягчи его сердце, направь его слова, наполни его мудростью и добротой. Защити его от бед и направь к пониманию и уважению всех людей", - написала Сенсори на своей странице в соцсети Х. Она добавила, что любит своего мужа "безусловно", несмотря на различия между ними. "Укрепи нашу связь и помоги мне быть источником терпения и поддержки... Благослови Господь Израиль и весь хороший еврейский народ", - написала Сенсори.
https://ria.ru/20250209/uest-1998211554.html
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Шоубиз, Израиль, Канье Уэст
Супруга Канье Уэста попросила Бога смягчить сердце рэпера
Бьянка Сенсори попросила Бога смягчить сердце мужа и наполнить его мудростью
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Супруга американского рэпера Канье Уэста Бьянка Сенсори попросила Бога смягчить сердце супруга и наполнить его мудростью и добротой.
В пятницу в аккаунте рэпера с различной периодичностью стало появляться множество постов на разную тематику, в том числе о нацизме. При этом почти все они написаны заглавными буквами, без знаков препинания, некоторые содержат нецензурную лексику. Ряд пользователей соцсети высказывали предположение, что аккаунт рэпера был взломан.
"Господи, я обращаю тебе мои молитвы о муже с любовью и заботой. Смягчи его сердце, направь его слова, наполни его мудростью и добротой. Защити его от бед и направь к пониманию и уважению всех людей", - написала Сенсори на своей странице в соцсети Х.
Она добавила, что любит своего мужа "безусловно", несмотря на различия между ними.
"Укрепи нашу связь и помоги мне быть источником терпения и поддержки... Благослови Господь Израиль
и весь хороший еврейский народ", - написала Сенсори.