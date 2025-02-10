Цены на газ в Европе достигли двухлетнего максимума
Цены на газ в Европе впервые за два года превысили 620 долларов за тысячу кубов
© AP Photo / Ronald ZakРабочий на территории Центрально-европейского газового узла в Баумгартене
© AP Photo / Ronald Zak
Рабочий на территории Центрально-европейского газового узла в Баумгартене. Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе впервые с 8 февраля 2023 года превысили 620 долларов за тысячу кубометров, следует из данных Лондонской биржи ICE.
Мартовские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10:00 мск понедельника у отметки в 618 долларов (+3,4%) за тысячу кубометров. А по состоянию на 11:03 мск их стоимость составляет 620,7 доллара (+3,8%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня — 597,7 доллара за тысячу кубометров.
Уровень запасов газа в ПХГ в ЕС опустился ниже 50 процентов
8 февраля, 09:03
Цены на газ в ЕС пошли вверх после того, как истек договор о транзите российского газа в Европу через Украину. Владимир Зеленский отверг возможность продления этого соглашения даже при закупках третьими странами. В результате "Газпром" с 8:00 мск 1 января остановил прокачку, подчеркнув, что лишился технической и юридической возможности для этого.
В прошлом году компания поставила по этому маршруту около 15 миллиардов кубометров топлива, что составило 4,5 процента от общего потребления в ЕС.
Теперь единственным источником российского трубопроводного газа для европейцев остается "Балканский поток", который принимает топливо из "Турецкого потока". Ежегодно по нему проходит примерно 14-15 миллиардов кубометров в Румынию, Грецию, Северную Македонию, Сербию, Боснию и Герцеговину, Венгрию.
Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996-го. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигли в начале весны 2022 года.