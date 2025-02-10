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Цены на газ в Европе достигли двухлетнего максимума - РИА Новости, 10.02.2025
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11:51 10.02.2025 (обновлено: 12:25 10.02.2025)
https://ria.ru/20250210/tseny-1998370768.html
Цены на газ в Европе достигли двухлетнего максимума
Цены на газ в Европе достигли двухлетнего максимума - РИА Новости, 10.02.2025
Цены на газ в Европе достигли двухлетнего максимума
Биржевые цены на газ в Европе впервые с 8 февраля 2023 года превысили 620 долларов за тысячу кубометров, следует из данных Лондонской биржи ICE. РИА Новости, 10.02.2025
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе впервые с 8 февраля 2023 года превысили 620 долларов за тысячу кубометров, следует из данных Лондонской биржи ICE. Мартовские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10:00 мск понедельника у отметки в 618 долларов (+3,4%) за тысячу кубометров. А по состоянию на 11:03 мск их стоимость составляет 620,7 доллара (+3,8%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня — 597,7 доллара за тысячу кубометров. Цены на газ в ЕС пошли вверх после того, как истек договор о транзите российского газа в Европу через Украину. Владимир Зеленский отверг возможность продления этого соглашения даже при закупках третьими странами. В результате "Газпром" с 8:00 мск 1 января остановил прокачку, подчеркнув, что лишился технической и юридической возможности для этого.В прошлом году компания поставила по этому маршруту около 15 миллиардов кубометров топлива, что составило 4,5 процента от общего потребления в ЕС.Теперь единственным источником российского трубопроводного газа для европейцев остается "Балканский поток", который принимает топливо из "Турецкого потока". Ежегодно по нему проходит примерно 14-15 миллиардов кубометров в Румынию, Грецию, Северную Македонию, Сербию, Боснию и Герцеговину, Венгрию.Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996-го. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигли в начале весны 2022 года.
https://ria.ru/20250208/gaz-1998111332.html
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европа, нидерланды, в мире
Европа, Нидерланды, В мире
Цены на газ в Европе достигли двухлетнего максимума

Цены на газ в Европе впервые за два года превысили 620 долларов за тысячу кубов

© AP Photo / Ronald ZakРабочий на территории Центрально-европейского газового узла в Баумгартене
Рабочий на территории Центрально-европейского газового узла в Баумгартене - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© AP Photo / Ronald Zak
Рабочий на территории Центрально-европейского газового узла в Баумгартене. Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе впервые с 8 февраля 2023 года превысили 620 долларов за тысячу кубометров, следует из данных Лондонской биржи ICE.
Мартовские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10:00 мск понедельника у отметки в 618 долларов (+3,4%) за тысячу кубометров. А по состоянию на 11:03 мск их стоимость составляет 620,7 доллара (+3,8%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня — 597,7 доллара за тысячу кубометров.
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В прошлом году компания поставила по этому маршруту около 15 миллиардов кубометров топлива, что составило 4,5 процента от общего потребления в ЕС.
Теперь единственным источником российского трубопроводного газа для европейцев остается "Балканский поток", который принимает топливо из "Турецкого потока". Ежегодно по нему проходит примерно 14-15 миллиардов кубометров в Румынию, Грецию, Северную Македонию, Сербию, Боснию и Герцеговину, Венгрию.
Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996-го. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигли в начале весны 2022 года.
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