https://ria.ru/20250210/tret-1998327541.html

Более трети россиян поддерживают регистрацию продавцов через "Госуслуги"

Более трети россиян поддерживают регистрацию продавцов через "Госуслуги" - РИА Новости, 10.02.2025

Более трети россиян поддерживают регистрацию продавцов через "Госуслуги"

Больше трети россиян (39%) поддерживают инициативу по регистрации продавцов на маркетплейсах и сайтах объявлений через "Госуслуги", говорится в исследовании... РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T03:53:00+03:00

2025-02-10T03:53:00+03:00

2025-02-10T03:53:00+03:00

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148636/83/1486368380_0:293:5616:3452_1920x0_80_0_0_1a09f0b7f1c30a2942cd227a53fcf894.jpg

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Больше трети россиян (39%) поддерживают инициативу по регистрации продавцов на маркетплейсах и сайтах объявлений через "Госуслуги", говорится в исследовании SuperJob для РИА Новости. Владельцев маркетплейсов и сайтов объявлений могут обязать регистрировать пользователей через портал "Госуслуги". Эта и другие меры предусмотрены в антимошенническом пакете поправок, разработанном правительством и проходящем процедуру согласования, напомнили авторы исследования. "Согласно результатам опроса, 39% респондентов поддерживают законопроект, ссылаясь на значительное увеличение случаев обмана в этой сфере: "Потеря анонимности в лице продавца поможет в противоборстве мошенникам", - говорится в исследовании, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны. Против высказались 35% опрошенных , считая, что государство не должно вмешиваться в работу частного бизнеса: "Ради какой-то мелочи на продажу надо будет действовать через Госуслуги"; "Вся продажа "из рук в руки" уйдёт в тень в этом случае". Каждый четвертый (26%) затруднился с ответом, отмечая, что цель инициативы понятна, но она может существенно усложнить жизнь всех участников сделок, например, возможны случаи регистрации под чужими данными и как следствие - кража данных для регистрации. Среди мужчин больше сторонников законопроекта - 45% против 33% среди женщин. Респонденты в возрасте от 35 до 45 лет реже выражали согласие с инициативой, чем молодые люди до 35 лет и участники опроса старше 45 лет. Наиболее лояльно относятся к законопроекту граждане с доходом от 50 до 100 тысяч рублей - среди них уровень поддержки достигает 47%.

https://ria.ru/20250203/wildberries-1997195333.html

https://ria.ru/20250203/tovary-1997007484.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество