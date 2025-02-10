Трамп репостнул статью с цитатами Путина про Европу
Трамп опубликовал в TS слова Путина о том, что Европа встанет у ноги хозяина
Владимир Путин. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп репостнул на своей странице в соцсети Truth Social ссылку на статью с высказыванием российского лидера Владимира Путина о том, что хозяин Белого дома быстро наведет порядок в отношениях с европейскими элитами.
Публикация президента США Дональда Трампа в социальной сети Truth Social
Публикация президента США Дональда Трампа в социальной сети Truth Social
В ней приводятся цитаты из интервью президента с тележурналистом программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павлом Зарубиным. Упоминается, что слова российского лидера взяли у РИА Новости.
В интервью Зарубину глава государства заявил, что Европа с удовольствием выполняла любой приказ Вашингтона при бывшем президенте США Джо Байдене. Он отметил, что европейским элитам больше нравился Байден, потому что у Трампа другие представления о том, что такое хорошо и что такое плохо. Поэтому европейские политические элиты вмешивались в предвыборный процесс в США и боролись с новым хозяином Белого дома, а после его победы на президентских выборах растерялись, заключил президент.
Первого февраля Трамп заявил, что введет импортные пошлины против товаров из ЕС, поскольку Брюссель "ужасно" относится к Вашингтону. Представитель Еврокомиссии 2 февраля сообщил РИА Новости, что Евросоюз не располагает данными об установлении Соединенными Штатами дополнительных пошлин на европейские товары, но готов "решительно отреагировать" в случае их введения.