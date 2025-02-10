https://ria.ru/20250210/tramp-1998485222.html

Трамп репостнул статью с цитатами Путина про Европу

Трамп репостнул статью с цитатами Путина про Европу - РИА Новости, 11.02.2025

Трамп репостнул статью с цитатами Путина про Европу

Президент США Дональд Трамп репостнул на своей странице в соцсети Truth Social ссылку на статью с высказыванием российского лидера Владимира Путина о том, что... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-10T18:54:00+03:00

2025-02-10T18:54:00+03:00

2025-02-11T08:26:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 10 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп репостнул на своей странице в соцсети Truth Social ссылку на статью с высказыванием российского лидера Владимира Путина о том, что хозяин Белого дома быстро наведет порядок в отношениях с европейскими элитами.Речь идет о статье телеканала CNBC от 3 февраля с заголовком "Путин заявил, что "Европа встанет у ноги хозяина", в то время как пошлины Трампа тревожат союзников". В ней приводятся цитаты из интервью президента с тележурналистом программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павлом Зарубиным. Упоминается, что слова российского лидера взяли у РИА Новости. В интервью Зарубину глава государства заявил, что Европа с удовольствием выполняла любой приказ Вашингтона при бывшем президенте США Джо Байдене. Он отметил, что европейским элитам больше нравился Байден, потому что у Трампа другие представления о том, что такое хорошо и что такое плохо. Поэтому европейские политические элиты вмешивались в предвыборный процесс в США и боролись с новым хозяином Белого дома, а после его победы на президентских выборах растерялись, заключил президент. Первого февраля Трамп заявил, что введет импортные пошлины против товаров из ЕС, поскольку Брюссель "ужасно" относится к Вашингтону. Представитель Еврокомиссии 2 февраля сообщил РИА Новости, что Евросоюз не располагает данными об установлении Соединенными Штатами дополнительных пошлин на европейские товары, но готов "решительно отреагировать" в случае их введения.

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в мире, сша, европа, дональд трамп, владимир путин, джо байден