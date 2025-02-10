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США могут отказаться от роли гаранта безопасности в ЕС, следует из доклада - РИА Новости, 10.02.2025
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18:36 10.02.2025 (обновлено: 18:45 10.02.2025)
https://ria.ru/20250210/tramp-1998482950.html
США могут отказаться от роли гаранта безопасности в ЕС, следует из доклада
США могут отказаться от роли гаранта безопасности в ЕС, следует из доклада - РИА Новости, 10.02.2025
США могут отказаться от роли гаранта безопасности в ЕС, следует из доклада
США при администрации Дональда Трампа могут отказаться от своей исторической роли "гаранта безопасности в Европе", что может серьезно повлиять и на ситуацию на... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T18:36:00+03:00
2025-02-10T18:45:00+03:00
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. США при администрации Дональда Трампа могут отказаться от своей исторической роли "гаранта безопасности в Европе", что может серьезно повлиять и на ситуацию на Украине, следует из доклада Мюнхенской конференции по безопасности. Как считают авторы доклада, политика США на международной арене в ближайшие годы, вероятнее всего, будет определяться соперничеством Вашингтона и Пекина. "Отдавая приоритет Китаю, администрация Трампа может отказаться от своей исторической роли гаранта безопасности в Европе.... США, скорее всего, переложат основное бремя защиты континента на европейских союзников по НАТО, больше не считая безопасность, демократическую стабильность и процветание Европы стратегическими приоритетами. Для Украины последствия могут быть самыми серьезными",- говорится в докладе, опубликованном на сайте форума. Авторы доклада упоминают, что спецпосланник американского президента по украинскому урегулированию Кит Келлог заявлял, что США могут оказать давление на Киев и Москву, чтобы побудить стороны сесть за стол переговоров и добиться прекращения огня в соответствии с существующими на момент урегулирования линиями фронта. В докладе также отмечается, что членство Украины в НАТО, скорее всего, сейчас не рассматривается, а Киев, вероятно, не согласится на условия прекращения огня, не получив надежных гарантий безопасности. "Для НАТО трампизм также будет иметь огромные последствия. Хотя официальный выход США из альянса маловероятен, доверие к статье 5 о коллективной обороне и к ядерному зонтику США под вопросом", - говорится в докладе. Авторы также отмечают, что люди в окружении Трампа, разработали планы по значительному сокращению военного присутствия США в Европе, что, учитывая медленное перевооружение Европы и зависимость от США, может создать вакуум безопасности, делая Европу уязвимой к якобы "российской агрессии" к концу этого десятилетия. 14-16 февраля в Мюнхене пройдет 61-я конференция по безопасности, в рамках которой высокопоставленные государственные деятели из разных стран обсудят актуальные вызовы и проблемы в области внешней политики, в том числе украинский и ближневосточный конфликты. В качестве посетителей форума ожидаются Владимир Зеленский, что было подтверждено со стороны Киева, и Келлог. Также в рамках конференции состоится встреча глав МИД G7. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнём". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе 2025 года заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе". Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
https://ria.ru/20250210/ryabkov-1998426043.html
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россия, сша, украина, дональд трамп, владимир путин, кит келлог, нато, g7, мюнхенская конференция по безопасности, в мире, европа
Россия, США, Украина, Дональд Трамп, Владимир Путин, Кит Келлог, НАТО, G7, Мюнхенская конференция по безопасности, В мире, Европа
США могут отказаться от роли гаранта безопасности в ЕС, следует из доклада

Мюнхенский доклад: США могут отказаться от роли гаранта безопасности в Европе

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. США при администрации Дональда Трампа могут отказаться от своей исторической роли "гаранта безопасности в Европе", что может серьезно повлиять и на ситуацию на Украине, следует из доклада Мюнхенской конференции по безопасности.
Как считают авторы доклада, политика США на международной арене в ближайшие годы, вероятнее всего, будет определяться соперничеством Вашингтона и Пекина.
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"Отдавая приоритет Китаю, администрация Трампа может отказаться от своей исторической роли гаранта безопасности в Европе.... США, скорее всего, переложат основное бремя защиты континента на европейских союзников по НАТО, больше не считая безопасность, демократическую стабильность и процветание Европы стратегическими приоритетами. Для Украины последствия могут быть самыми серьезными",- говорится в докладе, опубликованном на сайте форума.
Авторы доклада упоминают, что спецпосланник американского президента по украинскому урегулированию Кит Келлог заявлял, что США могут оказать давление на Киев и Москву, чтобы побудить стороны сесть за стол переговоров и добиться прекращения огня в соответствии с существующими на момент урегулирования линиями фронта. В докладе также отмечается, что членство Украины в НАТО, скорее всего, сейчас не рассматривается, а Киев, вероятно, не согласится на условия прекращения огня, не получив надежных гарантий безопасности.
"Для НАТО трампизм также будет иметь огромные последствия. Хотя официальный выход США из альянса маловероятен, доверие к статье 5 о коллективной обороне и к ядерному зонтику США под вопросом", - говорится в докладе.
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Авторы также отмечают, что люди в окружении Трампа, разработали планы по значительному сокращению военного присутствия США в Европе, что, учитывая медленное перевооружение Европы и зависимость от США, может создать вакуум безопасности, делая Европу уязвимой к якобы "российской агрессии" к концу этого десятилетия.
14-16 февраля в Мюнхене пройдет 61-я конференция по безопасности, в рамках которой высокопоставленные государственные деятели из разных стран обсудят актуальные вызовы и проблемы в области внешней политики, в том числе украинский и ближневосточный конфликты. В качестве посетителей форума ожидаются Владимир Зеленский, что было подтверждено со стороны Киева, и Келлог. Также в рамках конференции состоится встреча глав МИД G7.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнём". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе 2025 года заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
"Это ждет вас": Трампу направили жуткое требование по Украине
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РоссияСШАУкраинаДональд ТрампВладимир ПутинКит КеллогНАТОG7Мюнхенская конференция по безопасностиВ миреЕвропа
 
 
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