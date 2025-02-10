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Трамп уволит членов наблюдательных советов военных академий
Трамп уволит членов наблюдательных советов военных академий - РИА Новости, 10.02.2025
Трамп уволит членов наблюдательных советов военных академий
Президент США Дональд Трамп заявил, что распорядился немедленно уволить всех членов наблюдательных советов армейских, военно-воздушных, военно-морских академий... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T17:47:00+03:00
2025-02-10T17:47:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 10 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что распорядился немедленно уволить всех членов наблюдательных советов армейских, военно-воздушных, военно-морских академий и Академии береговой охраны, обвинив их в продвижении "левых идеологий"."Наши военные академии за последние четыре года оказались под влиянием левых идеологов. Я распорядился об их немедленном увольнении из наблюдательных советов армейской, военно-воздушной, военно-морской академий и Академии береговой охраны", — написал глава государства в принадлежащей ему соцсети Truth Social.Он отметил, что укрепление армии начинается с назначения новых членов в эти советы."У нас будет самая сильная армия в истории, и это начинается с назначения новых людей в эти советы. Мы должны снова сделать военные академии великими!" - добавил Трамп.
https://ria.ru/20250209/reuters-1998223587.html
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сша, дональд трамп, в мире
США, Дональд Трамп, В мире
Трамп уволит членов наблюдательных советов военных академий
Трамп уволит членов наблюдательных советов военных академий за левую идеологию