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Трамп пообещал построить для палестинцев "новое место" - РИА Новости, 10.02.2025
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17:45 10.02.2025
https://ria.ru/20250210/tramp-1998465805.html
Трамп пообещал построить для палестинцев "новое место"
Трамп пообещал построить для палестинцев "новое место" - РИА Новости, 10.02.2025
Трамп пообещал построить для палестинцев "новое место"
Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, что его план по восстановлению Газы исключает возможность возвращения туда палестинцев, и... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T17:45:00+03:00
2025-02-10T17:45:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 10 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, что его план по восстановлению Газы исключает возможность возвращения туда палестинцев, и пообещал построить для них "новое место"."Нет, они не смогут вернуться. &lt;…&gt; Если они вернутся сейчас, пройдут годы, прежде чем там снова можно будет жить", — сказал Трамп, отметив, что регион в нынешнем состоянии непригоден для жизни.Он подчеркнул, что рассматривает управление Газой как инвестиционный проект."Временно это было бы под нашим контролем. Думайте об этом как о проекте недвижимости для будущего. Это будет прекрасный участок земли", — заявил президент.По его словам, он планирует построить для палестинцев новые, более безопасные поселения вдали от зон конфликта.На прошлой неделе Трамп заявил на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, что США возьмут под контроль сектор Газа и будут отвечать за восстановительные работы, а также превратят анклав в "ближневосточную Ривьеру". Жителей сектора Газа, по его словам, можно расселить в разные страны, в том числе в Иорданию и Египет. При этом США не будут финансировать переселение, поскольку оплатить его смогут ближневосточные государства, добавил президент.
https://ria.ru/20250208/hamas-1998112780.html
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сша, дональд трамп, палестина, сектор газа, израиль
США, Дональд Трамп, Палестина, Сектор Газа, Израиль

Трамп пообещал построить для палестинцев "новое место"

© Getty Images / Anna MoneymakerПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© Getty Images / Anna Moneymaker
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, что его план по восстановлению Газы исключает возможность возвращения туда палестинцев, и пообещал построить для них "новое место".
"Нет, они не смогут вернуться. <…> Если они вернутся сейчас, пройдут годы, прежде чем там снова можно будет жить", — сказал Трамп, отметив, что регион в нынешнем состоянии непригоден для жизни.
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Он подчеркнул, что рассматривает управление Газой как инвестиционный проект.
«
"Временно это было бы под нашим контролем. Думайте об этом как о проекте недвижимости для будущего. Это будет прекрасный участок земли", — заявил президент.
По его словам, он планирует построить для палестинцев новые, более безопасные поселения вдали от зон конфликта.
На прошлой неделе Трамп заявил на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, что США возьмут под контроль сектор Газа и будут отвечать за восстановительные работы, а также превратят анклав в "ближневосточную Ривьеру". Жителей сектора Газа, по его словам, можно расселить в разные страны, в том числе в Иорданию и Египет. При этом США не будут финансировать переселение, поскольку оплатить его смогут ближневосточные государства, добавил президент.
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