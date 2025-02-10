https://ria.ru/20250210/tramp-1998465805.html

Трамп пообещал построить для палестинцев "новое место"

Трамп пообещал построить для палестинцев "новое место" - РИА Новости, 10.02.2025

Трамп пообещал построить для палестинцев "новое место"

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, что его план по восстановлению Газы исключает возможность возвращения туда палестинцев, и... РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T17:45:00+03:00

2025-02-10T17:45:00+03:00

2025-02-10T17:45:00+03:00

сша

дональд трамп

палестина

сектор газа

израиль

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ВАШИНГТОН, 10 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, что его план по восстановлению Газы исключает возможность возвращения туда палестинцев, и пообещал построить для них "новое место"."Нет, они не смогут вернуться. <…> Если они вернутся сейчас, пройдут годы, прежде чем там снова можно будет жить", — сказал Трамп, отметив, что регион в нынешнем состоянии непригоден для жизни.Он подчеркнул, что рассматривает управление Газой как инвестиционный проект."Временно это было бы под нашим контролем. Думайте об этом как о проекте недвижимости для будущего. Это будет прекрасный участок земли", — заявил президент.По его словам, он планирует построить для палестинцев новые, более безопасные поселения вдали от зон конфликта.На прошлой неделе Трамп заявил на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, что США возьмут под контроль сектор Газа и будут отвечать за восстановительные работы, а также превратят анклав в "ближневосточную Ривьеру". Жителей сектора Газа, по его словам, можно расселить в разные страны, в том числе в Иорданию и Египет. При этом США не будут финансировать переселение, поскольку оплатить его смогут ближневосточные государства, добавил президент.

https://ria.ru/20250208/hamas-1998112780.html

https://ria.ru/20250209/izrail-1997949098.html

сша

палестина

сектор газа

израиль

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Ольга Тузова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Тузова

сша, дональд трамп, палестина, сектор газа, израиль