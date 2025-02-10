Трамп пообещал построить для палестинцев "новое место"
© Getty Images / Anna MoneymakerПрезидент США Дональд Трамп
© Getty Images / Anna Moneymaker
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, что его план по восстановлению Газы исключает возможность возвращения туда палестинцев, и пообещал построить для них "новое место".
"Нет, они не смогут вернуться. <…> Если они вернутся сейчас, пройдут годы, прежде чем там снова можно будет жить", — сказал Трамп, отметив, что регион в нынешнем состоянии непригоден для жизни.
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Он подчеркнул, что рассматривает управление Газой как инвестиционный проект.
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"Временно это было бы под нашим контролем. Думайте об этом как о проекте недвижимости для будущего. Это будет прекрасный участок земли", — заявил президент.
По его словам, он планирует построить для палестинцев новые, более безопасные поселения вдали от зон конфликта.
На прошлой неделе Трамп заявил на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, что США возьмут под контроль сектор Газа и будут отвечать за восстановительные работы, а также превратят анклав в "ближневосточную Ривьеру". Жителей сектора Газа, по его словам, можно расселить в разные страны, в том числе в Иорданию и Египет. При этом США не будут финансировать переселение, поскольку оплатить его смогут ближневосточные государства, добавил президент.