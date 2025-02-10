https://ria.ru/20250210/tramp-1998463937.html

Трамп пообещал построить для палестинцев "новое место"

Трамп пообещал построить для палестинцев "новое место" - РИА Новости, 10.02.2025

Трамп пообещал построить для палестинцев "новое место"

Президент США Дональд Трамп заявил, что его план по восстановлению Газы не предусматривает возможность возвращения палестинцев на прежние территории, добавив,... РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T17:25:00+03:00

2025-02-10T17:25:00+03:00

2025-02-10T17:36:00+03:00

дональд трамп

сша

в мире

палестина

сектор газа

обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

иордания

египет

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0a/1998422229_0:263:3072:1991_1920x0_80_0_0_7fa4dfd43b719343d70317abb330b026.jpg

ВАШИНГТОН, 10 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что его план по восстановлению Газы не предусматривает возможность возвращения палестинцев на прежние территории, добавив, что для них будут построены новые безопасные сообщества.Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США "возьмут под контроль" сектор Газа и будут отвечать за восстановительные работы в регионе, а также превратят его в "ближневосточную ривьеру" для всего мира. При этом он назвал нынешний сектор Газа "площадкой для сноса" и заявил, что его жителям стоит навсегда уйти в другие страны, предложив для их проживания, в частности, Иорданию или Египет. Он также не исключил, что США могут направить в Газу свою армию, и пообещал, что посетит сектор Газа лично."Нет, они не смогут вернуться," — сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News, отвечая на вопрос о праве палестинцев на возвращение в Газу."Если они вернутся сейчас, пройдут годы, прежде чем там снова можно будет жить", - добавил Трамп, отметив, что регион в текущем состоянии непригоден для жизни.Он также подчеркнул, что рассматривает управление Газой как инвестиционный проект."Временно это было бы под нашим контролем. Думайте об этом как о проекте недвижимости для будущего. Это будет прекрасный участок земли", - сказал Трамп.Он добавил, что планирует построить для палестинцев новые, более безопасные поселения вдали от зон конфликта.

https://ria.ru/20250209/erdogan-1998310486.html

https://ria.ru/20250206/gaza-1997654212.html

сша

палестина

сектор газа

иордания

египет

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

дональд трамп, сша, в мире, палестина, сектор газа, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, иордания, египет