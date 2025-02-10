Трамп пообещал построить для палестинцев "новое место"
Трамп: план по восстановлению Газы исключает возвращение туда палестинцев
© Getty Images / Anna MoneymakerПрезидент США Дональд Трамп
© Getty Images / Anna Moneymaker
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что его план по восстановлению Газы не предусматривает возможность возвращения палестинцев на прежние территории, добавив, что для них будут построены новые безопасные сообщества.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США "возьмут под контроль" сектор Газа и будут отвечать за восстановительные работы в регионе, а также превратят его в "ближневосточную ривьеру" для всего мира. При этом он назвал нынешний сектор Газа "площадкой для сноса" и заявил, что его жителям стоит навсегда уйти в другие страны, предложив для их проживания, в частности, Иорданию или Египет. Он также не исключил, что США могут направить в Газу свою армию, и пообещал, что посетит сектор Газа лично.
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"Нет, они не смогут вернуться," — сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News, отвечая на вопрос о праве палестинцев на возвращение в Газу.
"Если они вернутся сейчас, пройдут годы, прежде чем там снова можно будет жить", - добавил Трамп, отметив, что регион в текущем состоянии непригоден для жизни.
Он также подчеркнул, что рассматривает управление Газой как инвестиционный проект.
"Временно это было бы под нашим контролем. Думайте об этом как о проекте недвижимости для будущего. Это будет прекрасный участок земли", - сказал Трамп.
Он добавил, что планирует построить для палестинцев новые, более безопасные поселения вдали от зон конфликта.