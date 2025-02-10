https://ria.ru/20250210/tramp-1998366995.html

Опрос показал, как американцы оценивают работу Трампа

Опрос показал, как американцы оценивают работу Трампа - РИА Новости, 10.02.2025

Опрос показал, как американцы оценивают работу Трампа

Больше половины американцев считают, что президент США Дональд Трамп справляется с работой на своем посту с момента инаугурации 20 января, об этом... РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T11:22:00+03:00

2025-02-10T11:22:00+03:00

2025-02-10T11:22:00+03:00

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сша

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гарри трумэн

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Больше половины американцев считают, что президент США Дональд Трамп справляется с работой на своем посту с момента инаугурации 20 января, об этом свидетельствуют данные опроса телеканала CBS News и компании YouGov. По данным опроса, 53% американцев одобряют работу Трампа в Белом доме, тогда как 47% опрошенных недовольны его работой. Почти 70% опрошенных описывают Трампа как "жесткого" человека, более 60% назвали политика "энергичным". В опросе приводятся мнения американцев по поводу основных направлений политики президента США. Так 59% американцев одобряют программу по депортации нелегальных мигрантов из США, а 41% выступают против нее. Также 54% опрошенных граждан США положительно оценили политику Трампа в отношении конфликта между Израилем и палестинским движением ХАМАС. Не менее 46% выступают против его политики по сектору Газа. Опрос проводился с 5 по 7 февраля 2025 года. В нем приняли участие 2175 американцев. Статистическая погрешность составляет около 2,5 процентных пунктов. Ранее телеканал ABC заявлял, что Трамп за первые три недели пребывания у власти уже обновил рекорд по числу принятых указов и отмене постановлений прошлых администраций в первые 100 дней президентского срока со времен американских лидеров середины XX века. Всего за 2,5 недели пребывания в должности президента Трамп подписал уже 54 указа, что уже больше, чем у любого другого президента за первые 100 дней у власти со времен экс-президента Гарри Трумэна.

https://ria.ru/20250205/peregovory-1997352351.html

https://ria.ru/20250210/tramp-1998327209.html

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в мире, сша, израиль, дональд трамп, гарри трумэн, хамас, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады