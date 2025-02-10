https://ria.ru/20250210/tramp-1998355764.html

Дания и Панама не поднимали в Совбезе ООН вопросы о планах Трампа

Дания и Панама не поднимали в Совбезе ООН вопросы о планах Трампа - РИА Новости, 10.02.2025

Дания и Панама не поднимали в Совбезе ООН вопросы о планах Трампа

Дания и Панама как непостоянные члены Совбеза ООН не поднимали в органе вопросы, касающиеся планов США взять под контроль Панамский канал и купить Гренландию,... РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T10:22:00+03:00

2025-02-10T10:22:00+03:00

2025-02-10T10:23:00+03:00

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ООН, 10 фев - РИА Новости. Дания и Панама как непостоянные члены Совбеза ООН не поднимали в органе вопросы, касающиеся планов США взять под контроль Панамский канал и купить Гренландию, сообщил в интервью РИА Новости постпред России при ООН Василий Небензя. "В контексте ооновской работы "пикантность" таким заявлениям придает заступление Панамы и Дании на пост непостоянных членов в Совете Безопасности в 2025-2026 годах. Никто из них пока эти вопросы в СБ не поднимал", – сказал Небензя. При этом он отметил, что постпредство Панамы распространило письмо, в котором квалифицировала слова Трампа о намерении "вернуть" канал как нарушение закрепленного во 2-й статье Устава ООН принципа о неприменении силы или угрозы силой. "Последуют ли дальнейшие действия, неясно", – констатировал постпред РФ. Трамп 7 января, еще до вступления в должность главы государства, заявил, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, и подчеркнул ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Премьер Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не продается и никогда не будет продаваться, при этом Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией. Американский президент также заявлял о намерении взять под контроль Панамский канал. Госсекретарь США Рубио 2 февраля совершил визит в Панаму и заявил президенту страны Хосе Раулю, что Трамп не желает сохранять статус-кво относительно Панамского канала при возросшем влиянии Китая на регион. После этого глава Панамы заявил, что правительство страны не станет продлевать действие меморандума о взаимопонимании с Китаем по инициативе "Один пояс, один путь".

https://ria.ru/20250113/grenlandiya-1993533360.html

https://ria.ru/20250131/ssha-1996525201.html

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