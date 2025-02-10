https://ria.ru/20250210/tramp-1998346545.html

"Он окружен". В США раскрыли неожиданную правду о Трампе и Украине

"Он окружен". В США раскрыли неожиданную правду о Трампе и Украине - РИА Новости, 10.02.2025

"Он окружен". В США раскрыли неожиданную правду о Трампе и Украине

Президент США Дональд Трамп окружен людьми, сообщающими ему ложную информацию об Украине, написал в соцсети X отставной полковник, экс-советник Пентагона Дуглас РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T09:53:00+03:00

2025-02-10T09:53:00+03:00

2025-02-10T13:53:00+03:00

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп окружен людьми, сообщающими ему ложную информацию об Украине, написал в соцсети X отставной полковник, экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор."У Трампа внутренняя борьба. Он окружен теми, кто сообщают ему плохую информацию об Украине", — утверждает Макгрегор.По мнению полковника, американский лидер осознает, что его народ не хочет ни с кем войны.В понедельник Трамп рассказал журналистам, сопровождавшим его в поездке в Луизиану на борту президентского борта Air Force One, что рассчитывает провести встречу с президентом России Владимиром Путиным "в подходящее время".Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что у Москвы сохраняется готовность к переговорам, о чем неоднократно было сказано на уровне главы государства. Песков подчеркнул, что урегулирование конфликта на Украине должно наступить на уровне переговоров, пока чего-то конкретного в этом направлении нет.

https://ria.ru/20250209/mirage-1998270417.html

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в мире, украина, россия, сша, дмитрий песков, дональд трамп, министерство обороны сша, владимир путин