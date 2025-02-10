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"Он окружен". В США раскрыли неожиданную правду о Трампе и Украине - РИА Новости, 10.02.2025
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09:53 10.02.2025 (обновлено: 13:53 10.02.2025)
https://ria.ru/20250210/tramp-1998346545.html
"Он окружен". В США раскрыли неожиданную правду о Трампе и Украине
"Он окружен". В США раскрыли неожиданную правду о Трампе и Украине - РИА Новости, 10.02.2025
"Он окружен". В США раскрыли неожиданную правду о Трампе и Украине
Президент США Дональд Трамп окружен людьми, сообщающими ему ложную информацию об Украине, написал в соцсети X отставной полковник, экс-советник Пентагона Дуглас РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T09:53:00+03:00
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп окружен людьми, сообщающими ему ложную информацию об Украине, написал в соцсети X отставной полковник, экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор."У Трампа внутренняя борьба. Он окружен теми, кто сообщают ему плохую информацию об Украине", — утверждает Макгрегор.По мнению полковника, американский лидер осознает, что его народ не хочет ни с кем войны.В понедельник Трамп рассказал журналистам, сопровождавшим его в поездке в Луизиану на борту президентского борта Air Force One, что рассчитывает провести встречу с президентом России Владимиром Путиным "в подходящее время".Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что у Москвы сохраняется готовность к переговорам, о чем неоднократно было сказано на уровне главы государства. Песков подчеркнул, что урегулирование конфликта на Украине должно наступить на уровне переговоров, пока чего-то конкретного в этом направлении нет.
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в мире, украина, россия, сша, дмитрий песков, дональд трамп, министерство обороны сша, владимир путин
В мире, Украина, Россия, США, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, Министерство обороны США, Владимир Путин
"Он окружен". В США раскрыли неожиданную правду о Трампе и Украине

Макгрегор: Трампа окружили люди, сообщающие ему ложную информацию об Украине

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп окружен людьми, сообщающими ему ложную информацию об Украине, написал в соцсети X отставной полковник, экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор.
«
"У Трампа внутренняя борьба. Он окружен теми, кто сообщают ему плохую информацию об Украине", — утверждает Макгрегор.
По мнению полковника, американский лидер осознает, что его народ не хочет ни с кем войны.
В понедельник Трамп рассказал журналистам, сопровождавшим его в поездке в Луизиану на борту президентского борта Air Force One, что рассчитывает провести встречу с президентом России Владимиром Путиным "в подходящее время".
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что у Москвы сохраняется готовность к переговорам, о чем неоднократно было сказано на уровне главы государства. Песков подчеркнул, что урегулирование конфликта на Украине должно наступить на уровне переговоров, пока чего-то конкретного в этом направлении нет.
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