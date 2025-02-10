https://ria.ru/20250210/tramp-1998335131.html

Трамп распорядился прекратить выпуск монет в один цент

Трамп распорядился прекратить выпуск монет в один цент - РИА Новости, 10.02.2025

Трамп распорядился прекратить выпуск монет в один цент

Президент США Дональд Трамп заявил, что поручил министру финансов США Скотту Бессенту прекратить выпуск одноцентновых монет (пенни) в стране в связи с высокой... РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T07:20:00+03:00

2025-02-10T07:20:00+03:00

2025-02-10T07:25:00+03:00

в мире

сша

дональд трамп

скотт бессент

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что поручил министру финансов США Скотту Бессенту прекратить выпуск одноцентновых монет (пенни) в стране в связи с высокой стоимостью их производства. "Слишком долго Соединенные Штаты чеканили пенни, которые в буквальном смысле обходились нам дороже 2 центов. Это так расточительно! Я поручил министру финансов США прекратить производство новых пенни. Давайте вырежем эти траты из бюджета нашей великой страны, пусть даже по одному пенни за раз", - написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social. CNN пишет, что одной из причин удорожания производства монет является рост стоимости металлов. "Эксперты также говорят, что отказ от пенни может принести пользу бизнесу, поскольку сэкономит время продавцов и кассиров", - говорится в материале телеканала.

https://ria.ru/20250210/tramp-1998319709.html

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в мире, сша, дональд трамп, скотт бессент