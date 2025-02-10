https://ria.ru/20250210/tramp-1998333816.html

Трамп заявил, что рассчитывает встретиться с Путиным в подходящее время

Трамп заявил, что рассчитывает встретиться с Путиным в подходящее время - РИА Новости, 10.02.2025

Трамп заявил, что рассчитывает встретиться с Путиным в подходящее время

Президент США Дональд Трамп рассчитывает провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным "в подходящее время", об этом глава государства рассказал... РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T06:53:00+03:00

2025-02-10T06:53:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 10 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп рассчитывает провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным "в подходящее время", об этом глава государства рассказал журналистам, сопровождавшим его в поездке в Луизиану на борту президентского борта Air Force One. "Я думаю, что встретился бы с Путиным в подходящий момент. В правильное время", - сказал Трамп. При этом он отказался уточнять детали своих возможных контактов с российским лидером в настоящем, отметив: "Я не хочу говорить об этом. Если мы и говорим, то я не хочу слишком рано рассказывать вам о беседах". Президент США подчеркнул, что цель Вашингтона - остановить конфликт на Украине, чтобы "положить конец гибели молодых людей". "Мы хотим остановить конфликт на Украине, хотя бы потому, что я не могу смотреть, как убивают молодых людей", - добавил он. Отвечая на вопрос, вел ли он переговоры с Путиным до или после инаугурации, Трамп подтвердил наличие таких контактов, но уклонился от разглашения подробностей. "У меня они были. Давайте просто скажем, что они у меня были", - отметил он и выразил уверенность, что подобных разговоров в будущем "будет больше". "Я ожидаю, что разговоров будет гораздо больше. Нам нужно закончить эту войну", - резюмировал он. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что у России сохраняется готовность к переговорам, о чем неоднократно было сказано на уровне главы государства. Песков отметил, что урегулирование конфликта на Украине должно наступить на уровне переговоров, пока чего-то конкретного в этом направлении нет.

https://ria.ru/20250210/tramp-1998320459.html

https://ria.ru/20250210/tramp-1998327209.html

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в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, владимир путин, дмитрий песков