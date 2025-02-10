"Это ждет вас": Трампу направили жуткое требование по Украине
Профессор Малинен призвал Трампа признать поражение на Украине
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп должен признать свое поражение в конфликте на Украине, чтобы заключить мирное соглашение. Об этом написал профессор Хельсинского университета Туомас Малинен на своей странице в социальной сети Х.
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"Заключение мира почти всегда требует признания поражения. Теперь это ждет Вас (Дональд Трамп. — Прим. ред.). При любом из неядерных вариантов развития событий США и НАТО проиграют войну на Украине", — написал он, обращаясь к Трампу.
По мнению Малинена, единственный вопрос состоит в том, как далеко будет готов зайти американский лидер перед тем, как поймет, что поражение неизбежно.
"Остается только один вопрос: какой след разрушений вы оставите после себя, господин президент", — резюмировал профессор.
Ранее газета The Wall Street Journal писала, что Трамп поручил своему спецпосланнику по Украине Киту Келлогу добиться прекращения украинского конфликта в течение 100 дней. После этого Келлог заявил, что план по урегулированию конфликта не будет представлен им спустя неделю, как планировалось, отметив при этом, что представлять подобный план может только американский лидер. При этом он выразил мнение, что лишь Трамп может положить конец украинскому конфликту.
Президент России Владимир Путин заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, Трамп говорил о том, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях. Американский лидер при этом отметил, что разговор с Путиным может произойти "очень скоро".