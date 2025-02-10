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"Это ждет вас": Трампу направили жуткое требование по Украине - РИА Новости, 10.02.2025
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03:42 10.02.2025
https://ria.ru/20250210/tramp-1998327209.html
"Это ждет вас": Трампу направили жуткое требование по Украине
"Это ждет вас": Трампу направили жуткое требование по Украине - РИА Новости, 10.02.2025
"Это ждет вас": Трампу направили жуткое требование по Украине
Президент США Дональд Трамп должен признать свое поражение в конфликте на Украине, чтобы заключить мирное соглашение. Об этом написал профессор Хельсинского... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T03:42:00+03:00
2025-02-10T03:42:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп должен признать свое поражение в конфликте на Украине, чтобы заключить мирное соглашение. Об этом написал профессор Хельсинского университета Туомас Малинен на своей странице в социальной сети Х.&quot;Заключение мира почти всегда требует признания поражения. Теперь это ждет Вас (Дональд Трамп. — Прим. ред.). При любом из неядерных вариантов развития событий США и НАТО проиграют войну на Украине&quot;, — написал он, обращаясь к Трампу.По мнению Малинена, единственный вопрос состоит в том, как далеко будет готов зайти американский лидер перед тем, как поймет, что поражение неизбежно."Остается только один вопрос: какой след разрушений вы оставите после себя, господин президент", — резюмировал профессор.Трамп уже неоднократно изъявлял желание встретиться с Путиным лично. По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, контактов между Москвой и Вашингтоном по этому поводу не было, но Россия готова выслушать соответствующие предложения.Ранее газета The Wall Street Journal писала, что Трамп поручил своему спецпосланнику по Украине Киту Келлогу добиться прекращения украинского конфликта в течение 100 дней. После этого Келлог заявил, что план по урегулированию конфликта не будет представлен им спустя неделю, как планировалось, отметив при этом, что представлять подобный план может только американский лидер. При этом он выразил мнение, что лишь Трамп может положить конец украинскому конфликту.Президент России Владимир Путин заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, Трамп говорил о том, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях. Американский лидер при этом отметил, что разговор с Путиным может произойти "очень скоро".
https://ria.ru/20250209/tramp-1998228821.html
https://ria.ru/20250208/ni-1998117590.html
https://ria.ru/20250209/zelenskiy-1998295692.html
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в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, владимир путин
В мире, Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин
"Это ждет вас": Трампу направили жуткое требование по Украине

Профессор Малинен призвал Трампа признать поражение на Украине

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© AP Photo / Evan Vucci
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп должен признать свое поражение в конфликте на Украине, чтобы заключить мирное соглашение. Об этом написал профессор Хельсинского университета Туомас Малинен на своей странице в социальной сети Х.
«

"Заключение мира почти всегда требует признания поражения. Теперь это ждет Вас (Дональд Трамп. — Прим. ред.). При любом из неядерных вариантов развития событий США и НАТО проиграют войну на Украине", — написал он, обращаясь к Трампу.

Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
Трамп заявил, что у него есть план по завершению конфликта на Украине
Вчера, 08:46
По мнению Малинена, единственный вопрос состоит в том, как далеко будет готов зайти американский лидер перед тем, как поймет, что поражение неизбежно.
"Остается только один вопрос: какой след разрушений вы оставите после себя, господин президент", — резюмировал профессор.
Трамп уже неоднократно изъявлял желание встретиться с Путиным лично. По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, контактов между Москвой и Вашингтоном по этому поводу не было, но Россия готова выслушать соответствующие предложения.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
"Хотел избежать". СМИ рассказали, к чему приведет план Трампа по Украине
8 февраля, 10:15
Ранее газета The Wall Street Journal писала, что Трамп поручил своему спецпосланнику по Украине Киту Келлогу добиться прекращения украинского конфликта в течение 100 дней. После этого Келлог заявил, что план по урегулированию конфликта не будет представлен им спустя неделю, как планировалось, отметив при этом, что представлять подобный план может только американский лидер. При этом он выразил мнение, что лишь Трамп может положить конец украинскому конфликту.
Президент России Владимир Путин заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, Трамп говорил о том, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях. Американский лидер при этом отметил, что разговор с Путиным может произойти "очень скоро".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
Зеленский выступил с заявлением о завершении конфликта на Украине
Вчера, 19:46
 
В миреУкраинаСШАРоссияДональд ТрампВладимир Путин
 
 
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