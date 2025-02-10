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Трамп анонсировал введение пошлин в 25% на импорт стали и алюминия - РИА Новости, 10.02.2025
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00:56 10.02.2025 (обновлено: 07:57 10.02.2025)
https://ria.ru/20250210/tramp-1998321032.html
Трамп анонсировал введение пошлин в 25% на импорт стали и алюминия
Трамп анонсировал введение пошлин в 25% на импорт стали и алюминия - РИА Новости, 10.02.2025
Трамп анонсировал введение пошлин в 25% на импорт стали и алюминия
Президент США Дональд Трамп анонсировал введение с понедельника 25-процентных пошлин на импорт стали и алюминия, сообщает пул Белого дома. РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T00:56:00+03:00
2025-02-10T07:57:00+03:00
экономика
сша
дональд трамп
введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
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ВАШИНГТОН, 10 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп анонсировал введение с понедельника 25-процентных пошлин на импорт стали и алюминия, сообщает пул Белого дома."Пошлины на сталь и алюминий вступят в силу в понедельник — 25 процентов на каждую категорию," — передают репортеры, сопровождающие главу государства на борту Air Force One. Трамп также заявил, что во вторник будет объявлено о введении зеркальных пошлин в отношении торговых партнеров США.Новый хозяин Белого дома ранее подписал указы о введении с 4 февраля пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Импортные пошлины в размере 25 процентов были введены против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов, на них ставка составит 10 процентов. Против товаров из Мексики размер пошлин составит также 25 процентов, однако затем Трамп объявил об их временной приостановке на месяц для проведения переговоров с властями страны.Президент США 1 февраля также заявил, что введет импортные пошлины против товаров из ЕС, поскольку Брюссель "ужасно" относится к Вашингтону. Представитель Еврокомиссии 2 февраля сообщил РИА Новости, что Евросоюз не располагает данными об установлении Соединенными Штатами дополнительных пошлин на европейские товары, но готов "решительно отреагировать" в случае их введения.
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экономика, сша, дональд трамп, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
Экономика, США, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады
Трамп анонсировал введение пошлин в 25% на импорт стали и алюминия

Пул Белого дома: Трамп анонсировал ввод пошлин в 25% на импорт стали и алюминия

© AP Photo / Chip SomodevillaДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© AP Photo / Chip Somodevilla
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп анонсировал введение с понедельника 25-процентных пошлин на импорт стали и алюминия, сообщает пул Белого дома.
«
"Пошлины на сталь и алюминий вступят в силу в понедельник — 25 процентов на каждую категорию," — передают репортеры, сопровождающие главу государства на борту Air Force One.
Трамп также заявил, что во вторник будет объявлено о введении зеркальных пошлин в отношении торговых партнеров США.
Новый хозяин Белого дома ранее подписал указы о введении с 4 февраля пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Импортные пошлины в размере 25 процентов были введены против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов, на них ставка составит 10 процентов. Против товаров из Мексики размер пошлин составит также 25 процентов, однако затем Трамп объявил об их временной приостановке на месяц для проведения переговоров с властями страны.
Президент США 1 февраля также заявил, что введет импортные пошлины против товаров из ЕС, поскольку Брюссель "ужасно" относится к Вашингтону. Представитель Еврокомиссии 2 февраля сообщил РИА Новости, что Евросоюз не располагает данными об установлении Соединенными Штатами дополнительных пошлин на европейские товары, но готов "решительно отреагировать" в случае их введения.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
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ЭкономикаСШАДональд ТрампВведение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады
 
 
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