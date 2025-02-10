https://ria.ru/20250210/tramp-1998320459.html
Трамп отказался раскрыть, когда и как часто общался с Путиным
Трамп отказался раскрыть, когда и как часто общался с Путиным - РИА Новости, 10.02.2025
Трамп отказался раскрыть, когда и как часто общался с Путиным
Президент США Дональд Трамп отказался раскрыть детали своих контактов с российским лидером Владимиром Путиным, сообщил в воскресенье журналистский пул Белого... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T00:51:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 10 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отказался раскрыть детали своих контактов с российским лидером Владимиром Путиным, сообщил в воскресенье журналистский пул Белого дома. "Президент отказался конкретизировать, когда и как часто он общался с Путиным," — передает пул сопровождающих главу государства репортеров.Информация о переговорах двух лидеров ранее появилась в американском издании New York Post. Газета утверждает что стороны вели разговор на украинскую тематику. При этом сам Трамп отказался отвечать на вопрос СМИ о том, сколько раз он связывался с Путиным.Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в беседе с "Известиями" не подтвердил и не опроверг данные о телефонном разговоре Путина с Трампом.Трамп уже неоднократно изъявлял желание встретиться с Путиным лично. По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, контактов между Москвой и Вашингтоном по этому поводу не было, но Россия готова выслушать соответствующие предложения.
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в мире, сша, россия, владимир путин, дональд трамп
В мире, США, Россия, Владимир Путин, Дональд Трамп
Трамп отказался раскрыть, когда и как часто общался с Путиным
Пул Белого дома: Трамп отказался раскрыть детали своих контактов с Путиным